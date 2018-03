Mit voller Inbrunst Handwerksmeister

Anzeige

Anlass für die Fränkischen Nachrichten, sich mit ihm über seinen privaten und beruflichen Lebensweg und das Orgelbauerhandwerk zu unterhalten.

Hans-Georg Vleugels trat in die Fußstapfen seines Vaters Hans Theodor und übernahm 1991 das Familienunternehmen. Mittlerweile ist er nur noch „halber Chef“, wie er verschmitzt lächelnd im Gespräch anmerkt, nachdem sein Sohn Johannes, ebenfalls gelernter Orgelbaumeister, seit 2015 als Miteigentümer und Geschäftsführer die Familientradition fortsetzt.

Tochter Carolin ist in den USA verheiratet und hat dort vor eineinhalb Jahren mit ihrem Mann eine eigene Bierbrauerei eröffnet.

Hans-Georg Vleugels wurde in Bad Cannstatt geboren. Sein Vater war damals noch bei der größten Orgelbauwerkstatt der Welt, Walcker, in Ludwigsburg als Betriebsleiter beschäftigt, bevor er mit seiner Familie im Oktober des gleichen Jahres nach Hardheim umsiedelte, sich dort selbstständig machte und nach und nach die beiden Orgelbaufirmen Bader übernahm.

„Ich fühle mich als echter Hordemer“, so der Jubilar, der in der Erftalgemeinde mit seinen drei Geschwistern aufgewachsen ist.

Nach dem Schulbesuch und dem Abschluss am Wirtschaftsgymnasium in Walldürn folgte eine Ausbildung zum Orgelbauer im elterlichen Betrieb. Nebenbei begann der Jubilar, in Würzburg Betriebswirtschaft zu studieren.

Beim Vordiplom entschied er sich dann allerdings dazu, dem Handwerk treu zu bleiben: Vleugels besuchte die Berufsschule für Orgelbau in Ludwigshafen und legte dort 1988 die Meisterprüfung als Bester seines Jahrgangs ab.

Anschließend sammelte er ein Jahr lang bei der Firma Kuhn in der Schweiz Erfahrungen im Bereich des Orgelrestaurierens. 1991 übernahm er den Betrieb seines Vaters.

Restaurator im Orgelbau

Das Restaurieren von Orgeln ist einer seiner beruflichen Schwerpunkte geblieben. „Auf diesem Sektor haben wir Maßstäbe gesetzt und Nischen geschlossen.“ Der Jubilar erwarb auch den Restauratorentitel. Seit kurzem ist er darüber hinaus offizieller und von der Dekra zertifizierter Sachverständiger für Schimmelpilzbewertung. „Nicht, um als solcher zu arbeiten, sondern um das Know-how für den eigenen Betrieb zu nutzen. Denn die Probleme Schimmelpilzbefall und elektrische Sicherheit gab es in diese Form früher nicht. Das führte dazu, dass ich mit 59 Jahren nochmals die Schulbank drücken musste.“

„Eigentlich wollte ich nie Orgelbauer werden, sondern Pilot“, erinnerte sich Hans-Georg im Gespräch. Im Nachhinein ist er froh, sein (heutiges) Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Den Pilotenschein hat er als begeisterter Motorflugsportler dennoch erworben. Die Fliegerei nutzt er sowohl privat als auch beruflich.

Ob er schon an den Ruhestand denkt? „Ganz klar nein: Ich sehne kein Ende herbei. Solange ich mich mit meinem Sohn gut verstehe, stehe ich dem Betrieb zur Verfügung.“

Papstorgel sorgte für Schlagzeilen

Und was sind für ihn persönlich Höhepunkte in seiner beruflichen Laufbahn? „Seit Betriebsübernahme haben wir rund 100 Orgel neu gebaut und rund 100 saniert. 50 Lehrlinge wurden in dieser Zeit ausgebildet“.

Zu den Neubauten gehören als Aushängeschild die Orgeln der Trinitatiskirche in Frankfurt, der ältesten christlichen Kirche Koreas in Seoul, der Bürgersaalkirche in München, der Chemnitzer Schlosskirche und von St. Fidelis in Stuttgart.

Neue Pfade wurden mit der künstlerisch bunten Ausgestaltung der Orgelgehäuse – erstmals für die Stadtkirche Kitzingen – in Zusammenarbeit mit Malern wie Jacques Gassmann beschritten. Inzwischen gibt es 15 derartige farbige Instrumente. Vleugels ist auf diesem Sektor weltweit führend. Für Schlagzeilen sorgte Hans-Georg Vleugels mit der sogenannten „Papst-Orgel“, einer kleinen Truhenorgel, die er in Rom Papst Benedikt XVI. überreichte.

Beispiele spektakulärer Restaurierungen und Orgelerweiterungen sind die Smetana-Orgel in Prag, die große historische Konzertsaalorgel in Görlitz sowie die Orgeln in der Heidelberger und der Bayreuther Stadthalle. Aus der Region sind die Orgeln des Würzburger Käppeles, von Limbach, Scheidental und Hardheim zu erwähnen. Längst ist Vleugels nicht mehr nur deutschlandweit, sondern international bekannt. Instrumente aus seiner Werkstatt stehen in Spanien, Österreich, Korea, der Schweiz und Tschechien. Die Arbeit geht nicht aus, die Auftragsbücher sind gut gefüllt für die nächsten beiden Jahre.

Zur Kulturförderung in Hardheim unterstützt der aufgeschlossene und freundliche Jubilar den Freundeskreis „Erftaldomorgel“ bei dessen jährlichen Konzertreihen und stellt die Verbindung zu renommierten Organisten aus aller Welt her. Großes Interesse fanden seine bisher drei „Orgel – Kunst – Genuss“-Seminare. Für seine Verdienste um Hardheim wurde Hans-Georg Vleugels mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet.

Fliegen und Handball Hobbys

Privat ist er begeisterter Handballer – früher aktiv und heute zusammen mit seiner Frau Silvia, geb. Stieber aus Bretzingen, die der Jubilar 1982 heiratete, als Fan des TV Hardheim. Silvia Vleugels ist wie ihr Mann Orgelbauerin und arbeitet im Betrieb mit. In Höpfingen spielte Hans-Georg Volleyball. Er fährt gerne Ski und verreist gerne. „Voll aktiv und mit großer Leidenschaft“ gehört er dem Rotary-Club in Miltenberg an, der sich sozial engagiert. Aktuell ist Vleugels dort zuständig für den internationalen Dienst und die Kontaktpflege mit dem Partnerclub in Zürich.

Für das neue Lebensjahrzehnt wünschen die FN ihm viel Freude, Schaffenskraft und alles Gute.

