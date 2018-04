Mit Weltmeistern im Gespräch

Anzeige

Als nächste größere eigene Veranstaltungen des CfD Hardheim stehen das Sommerfestfliegen und das Odenwald-Pokalfliegen an. Das Sommerfestfliegen findet am 9. und 10. Juni am Hockenberg statt. Das Odenwaldpokalfiegen ist auf den 23. und 24. Juni terminiert. Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundeswehr findet dieses auf dem Standortübungsplatz in Külsheim statt. An jedem ersten Freitag im Monat ist ab 20.30 Uhr, Stammtisch der Drachenflieger im Gasthaus „Zum Ochsen“.

Interessenten, die das Drachen- oder Gleitschirmfliegen erlernen möchten, können sich auf der Homepage des CfD Hardheim informieren und mit dem Verein Kontakt aufnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018