Mitglieder profitieren von der engagierten Arbeit

Hardheim.Die im VdK allgemein und in der Ortsgruppe Hardheim speziell erbrachte Beratungs- und Betreuungsarbeit garantiert treue Mitglieder. Dies wurde in der Mitgliederversammlung am Sonntag im „Badischen Hof“ in Anwesenheit von Bürgermeister Volker Rohm deutlich, in der Vorsitzende Uli Schmider und ihre Stellvertreterin Gabriele Mairon auch Ehrungen vornahmen.

Die Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung wurden unter Leitung der Vorsitzenden Ulrike Schmider reibungslos abgewickelt. Ihrer Begrüßung und dem einfühlsamen Totengedenken von Marliese Adam schloss sich der von Uschi Henn-Keller verfasste Tätigkeitsbericht an. Damit wurde die Aktivität des Vereins verdeutlicht, in dessen und der Mitglieder Interesse in einer Reihe von Vorstandssitzungen wesentliche Themen behandelt wurden.

Die Verantwortlichen beteiligten sich an Veranstaltungen der Gemeinde und nutzten Fort- und Weiterbildungsangebote. Dass das 70- jährige Bestehen des VdK in gebührender Form begangen wurde, verdeutlichte der Bericht ebenso wie den Programmverlauf der Jubiläumsveranstaltung.