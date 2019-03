Mitgliederzuwachs durch Bundeswehr?

Hardheim.„Die Leichtathletikabteilung des TV Hardheim hat ihre begrenzten und materiellen Kapazitäten genutzt. Sie bot wie in den vergangenen Jahren eine Mischung von Kinder- und Jugendtraining, Breiten-, Ausdauer – und Wettkampfsport an, führte im eigenen Stadion wieder einige Veranstaltungen durch und erzielte erwähnenswerte sportliche Erfolge“. Dies teilte Dr. Achim Eirich bei der Jahreshauptversammlung der Leichtathletikabteilung des TV Hardheim am Sonntag im Sportheim mit.

Dies nahmen die Teilnehmer zusammen mit Ehrenmitglied Edith Hollerbach und dem Vorsitzenden des TV Hardheim, Tobias Künzig, mit Zufriedenheit zur Kenntnis. Eirich, Abteilungsleiter der Leichtathletik, ging in seinem Rückblick auf die Ergebnisse der Wahlen der vergangenen Hauptversammlung ein und auf die Zusammensetzung des Vorstands mit Manfred Merkert als stellvertretender Abteilungsleiter, Reiner Paul als Sportwart und mit Sebastian Sauer als Nachfolger von Hubert Bundschuh im Amt des Kassenwarts. Zudem stellte sich Torsten Göth für verschiedene Aufgaben zur Verfügung, dessen Aufgabensegment EDV-Angelegenheiten inzwischen auch Sebastian Sauer übernahm.

Zuverlässige Helfer

Eirich teilte mit, dass das derzeit nicht besonders gut frequentierte Schüler- und Kindertraining von Birgitt Brüstle geleitet werde und Reiner Paul die Jugendgruppe betreue. Unterstützt wurde das gesamte Jahr über die Sportabzeichengruppe bei deren Training parallel zum Montagstraining. Der Leiter äußerte sich zufrieden darüber, dass die Abteilung bei Veranstaltungen immer noch über einen zuverlässigen Stamm von Mitarbeitern und Helfern verfüge, während andererseits bei Helfern und auch bei aktiven Sportlern eine Ausdünnung des Personalstammes zu verzeichnen sei. Jedoch seien die ehrenamtlichen Verantwortungsträger zur Weiterführung ihres Engagements bereit. Der Abteilungsleiter setzt seine Hoffnung auf den Zuwachs aus den Reihen der Bundeswehrangehörigen. Eirich erinnerte unter anderem an die 20. Vereinsmeisterschaften im Hammer- und Diskuswerfen und an den 24. Landesoffenen Werfertag im Oktober mit 40 Sportlern. Er ließ Hinweise auf kommende Veranstaltungen folgen, wie den Vereinsmeisterschaften im Hammer- und Diskuswerfen am 3. Juli und dem Grillabend am 24. Juli.

Sebastian Sauer als Kassenwart informierte dann über die finanzielle Situation der Abteilung, während Torsten Göth als Kassenprüfer die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte konstatierte. Reiner Paul ging anschließend auf die inzwischen eher unregelmäßige Trainingsbeteiligung der Mitglieder ein. Er sprach jedoch auf von den erfreulichen Erlebnissen bei den Wettkämpfen und verwies auf die gestiegene Nutzung des Kraftraumes auch durch Aktive anderer Abteilungen.

Im Vereinsleben engagiert

Mit der Auszeichnung und Ehrung von Elmar Mohr als „Leichtathlet des Jahres“ war die Aufzählung dessen Verdienste durch den Abteilungsleiter Eirich verbunden. Als Voraussetzung für diese seit 1999 vergebene Würdigung gelten langjähriger ehrenamtlicher Einsatz sowie ausgezeichnete sportliche Leistungen. Mohr sei seit Jahren aktiver Läufer und auch an der Laufvorbereitung und -durchführung beteiligt. So habe diese Veranstaltung durch ihn einen inzwischen hohen Stellenwert erhalten.

Internetpräsenz im Fokus

In Verbindung mit der einstimmigen Entlastung des Vorstands lobte der TV-Vorsitzende Tobias Künzig die Leistungen der Leichtathleten. Dabei hob er vor allem die erfreuliche Beteiligung am Silvesterlauf hervor. Dieser solle auch in Zukunft beibehalten werden, hoffte er. Auch die Bemühungen der Abteilung bei den Sportabzeichen, die Auszeichnungen mehrere Mitglieder beim Ehrungsabend der Gemeinde sowie den Vereinsmeisterschaften hob Künzig hervor. Zusammen mit den Leichtathleten befasste sich der TV-Vorsitzende auch mit der Internetpräsenz der Abteilung. Die Homepage werde wegen der anstehenden und deutschlandweiten Ausschreibung der vom Verband genehmigten Veranstaltungen ab Mai benötigt.

Reiner Paul befasste sich anschließend mit der um 20 auf insgesamt 54 angewachsenen Anzahl der Sportabzeichen (siehe weiterer Bericht). Lob gab es in diesem Zusammenhang für Birgitt Brüstle sowie für die erfolgreichen Sportler. Z

