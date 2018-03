Mobile Brecheranlage darf zum Einsatz kommen

Anzeige

„Nur Tagbetrieb“

Siggi Horn wollte wissen, wie lange die Brecheranlage in Betrieb ist. „Es soll nur Tagbetrieb erfolgen. Wenn genügend Material angeliefert ist, soll der Brecher zum Einsatz kommen“, so Bernhard Popp. Aus dem Antrag geht nicht hervor, ob in dem Gutachten auch die An- und Abfahrten von Lkw berücksichtigt sind“ (Frage von Lars Ederer).

Bauamtsleier Markus Alter wies darauf hin, dass eine solche Anlage das ganze Jahr über von der Firma Hollerbach in der ehemaligen Nikestellung betrieben wird. „Bisher hat sich meines Wissens noch niemand über den Lärm beschwert“, so Alter.

Der Ortschaftsrat hat den Antrag befürwortet, wenn alle Werte eingehalten werden, informierte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Dieser Meinung schlossen sich auch Klaus Schneider und der gesamte Technische Ausschuss an. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018