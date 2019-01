Modulaufbau im Zeitraffer

Hardheim.Die letzten beiden von insgesamt sieben Modulen des Anbaus an das Hardheimer Krankenhaus sind am Mittwochvormittag planmäßig aufgestellt worden. Um die noch erforderlichen Nacharbeiten an den Übergangsstellen, die Anbindung an den Altbau und den Außenputz ausführen zu können, ist der Erweiterungsbau anschließend vollständig eingerüstet worden. Den Verlauf der Bauarbeiten hat der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn im Zeitraffer in einem Video festgehalten (https://bit.ly/2Fezikt). Bild: Krankenhausverband

