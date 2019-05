Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Külsheim.Bei einem Unfall auf der Landesstraße 521 zwischen dem Hofgut Breitenau und Riedern auf Külsheimer Gemarkung ist am Donnerstagnachmittag ein 47 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Als ein 62-jähriger Lkw-Fahrer von Guggenberg kommend nach links in die Landesstraße Richtung Riedern einbog, übersah er den Richtung Hardheim fahrenden Biker. Der 47-Jährige versuchte vergeblich, nach links auszuweichen, und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand Totalschaden, am Lkw ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße mehr als drei Stunden gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019