Mountain-Bike hat neue Besitzerin

Hardheim.Für Sabrina Kropf aus Hardheim dürfte der Besuch am Samstagabend in der Walter-Hohmann-Halle lange in Erinnerung bleiben.

Sie und die beiden Geschwister Anne und Marlo Nikolaus standen in der Halbzeitpause der Handballbegegnung des TVH gegen Plankstadt ganz im Mittelpunkt des Geschehens und durften ihre Preise entgegennehmen, die auch in diesem Jahr wieder vom Sponsor Benno Löffler von „Löffler-Bikes“ in Waldstetten für das „Wurf-Gewinnspiel“ zur Verfügung gestellt wurden.

Das nagelneue Mountain-Bike ging damit in den Besitz von Sabrina Kropf über, während sich die beiden Zweitplatzierten über Fahrradhelm und Fahrradzubehör freuen durften. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019