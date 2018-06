Mundgerecht zubereitet schmeckt es

Anzeige

Längst ein Selbstläufer

„Schnell entwickelte sich das Schulfruchtprogramm zum Selbstläufer“, schildert Parth und verweist auf die Motivation, statt einem zuckersüßen Riegel vielleicht doch lieber Obst und Gemüse zu essen. „Auch soll den Eltern ein Impuls dafür zu geben, zuhause auch einmal etwas Fruchtiges aufzutischen“. Schließlich sei es nicht nur sehr gesund, sondern ebenso wohlschmeckend. Und mit wertvoller Ernährung könne man kaum früh genug anfangen. Gleichsam habe er beobachtet, „dass Kinder durchaus gern Obst und Gemüse zu sich nehmen, sofern es ihnen entsprechend attraktiv und mundgerecht serviert wird!“

Das wiederum liegt in den Händen ehrenamtlich engagierter Mütter, die je nach Einsatzplan am Freitagmorgen in die Schulküche kommen: Bevor die Orangen, Äpfel, Bananen, Gurken oder Paprikaschoten verteilt werden, müssen sie entkernt und in handliche Stücke zerkleinert werden. Verstärkt werden die Helferinnen dabei durch die Bundesfreiwilligendienstleistende Jacline Marschner sowie Schülern der höheren Klassen, die während der Verteilung zur Hand gehen.

Positives Feedback

Gereicht werden die Früchte an verschiedenen Orten des weit verzweigten Gebäudes: Während die Grundschüler kurz vor ersten Pause bereits an den Trakten des Schulzentrums oder bei den aktuell sommerlichen Temperaturen auf dem Pausenhof „abgefangen“ werden und sich dort bedienen können, nehmen sich die Älteren aus Haupt- und Realschule in der Aula ihre Portion.

Christian Parth freut sich über den „stetig wachsenden Zuspruch der Schüler und das durchaus positive Feedback seitens der Eltern“. Ebenso ist er allen Aktivposten sehr dankbar: „Ohne sie wäre das alles nicht im bekannten Umfang anzubieten.“

Dafür sorgen nicht zuletzt die Mütter, die sich um Verteilung und Koordination kümmern: Derzeit besteht das Team aus Tanja Bader-Hauck, Ute Brosch, Simone Bundschuh, Simone Großkinsky, Verena Kropf, Carolin Neuberger, Jessica Podgorelec, Alexandra Thoma, Liane Todtenhaupt und Beate Weihbrecht.

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Firma Obst Baumann aus Sonderriet: Das Unternehmen liefert nicht nur jeden Freitag Obst aus eigenem Anbau, sondern übernimmt als Sponsor auch 25 Prozent der anfallenden Kosten. Die restlichen 75 Prozent, so Christian Parth, trage das Europäische Schulfruchtprogramm, das über EU-Mittel mitfinanziert wird.

Auch Konrektorin Elke Stoy zeigt sich gegenüber den Fränkischen Nachrichten erfreut: „Die Kinder nehmen das Obst gut an, zumal es auch mundgerecht zubereitet wird“, freut sie sich und erwähnt, dass das Schulfruchtprogramm ohne den Einsatz engagierter Mütter nicht in diesem Umfang zu realisieren wäre. Außerdem wird der im Unterricht besprochene Wert gesunder und wertvoller Ernährung hier am greifbaren und natürlich schmackhaften Beispiel demonstriert. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018