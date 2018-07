Musik steht im Mittelpunkt seines Lebens

Anzeige

Die Welt der Noten und Takte bestimmte darüber hinaus auch seine Freizeit: Bereits mit 17 Jahren übernahm er 1965 das Amt des Dirigenten der Musikkapelle Bretzingen, in der er auch zahlreiche Jungmusiker ausbildete, und leitete ab 1969 zeitgleich auch die Musikkapelle Pülfringen.

Organist und Chorleiter

Zwei Jahre zuvor trat er seinen Dienst als Chorleiter des Kirchenchors St. Sebastian und Vitus an, das er anschließend bis zu seiner Verabschiedung an der Cäcilienfeier im Januar 2012 mit Elan, Fachkompetenz und Genauigkeit sowie großem Feingefühl ausübte. So komponierte Roland Schuh mithilfe spezieller Computerprogramme etwa eigene Zwischengesänge und bearbeitete später auch das Hardheimer Heimatlied.

Fernerhin war er 49 Jahre lang als Organist tätig und umrahmte in dieser Zeit nahezu jeden Bretzinger Sonntagsgottesdienst sowie in späteren Jahren auch die Freitagabendmessen. Hierfür erhielt er die Dankesurkunde der Erzdiözese Freiburg.

Zahlreiche Ehrungen

Weiterhin wurde Roland Schuh auch mit der Landesehrennadel für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Aus gesundheitlichen Gründen jedoch musste er seine Ämter in den vergangenen Jahren nach und nach aufgeben.

Sein privates Glück fand der zweifache Großvater bei seiner Frau Marietta. Die Hochzeitsglocken läuteten 1974. Dem Ehepaar wurden die Söhne Wolfgang und Heiko geschenkt. Oft unternahmen Roland und Marietta Schuh an Sonntagnachmittagen Ausflüge und besichtigten Kirchen in der näheren Umgebung, in denen Roland Schuh stolz auf Orgeln verwies, an deren Errichtung er beteiligt gewesen war.

Zu seinem heutigen 70. Geburtstag wünschen auch die Fränkischen Nachrichten Roland Schuh alles Gute. ad

