Musikalische Angebote für alle Generationen

Hardheim.Die Musikschule Hardheim nimmt immer zum Schuljahreswechsel, nach den Sommerferien Neuanmeldungen entgegen. Aber auch während des laufenden Schuljahres können Anmeldungen berücksichtigt werden, wenn bei der Lehrkraft des entsprechenden Instrumentes Unterrichtskapazitäten zu belegen sind.

Ein umfangreiches Angebot von Instrumentalklassen und Angebote im Ensemblespiel stehen interessierten Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Erwachsenen mit ihren Kindern gemeinsam ein Instrument erlernen können.

Die einzelnen Instrumentalklassen können jederzeit in sogenannten Schnupperstunden besucht werden.

Schon ab 15 Monate haben bei der Musikschule Hardheim Kleinkinder zusammen mit Mama oder Papa in „Muki“, dem Kursprogramm für die Kleinsten, die Möglichkeit, in Liedern, Spielen und Tänzen die Musik in ihre Kinderwelt mit einzubeziehen und sich in zehn Kursstunden pro Schulhalbjahr gemeinsam mit Mama oder Papa auf die musikalische Reise zu machen. Der Kontakt mit der Musik im Kleinkindalter wirkt sich äußerst positiv auf die gesamte Entwicklung des Kindes aus, wie langjährige, repräsentative Studien aufgezeigt haben. Im Allgemeinen kann der Einstieg in die Musik für Kinder über die Musikalische Früherziehung erfolgen. Kinder ab dem vierten Lebensjahr werden spielerisch an die Grundelemente der Musik herangeführt und erfahren hier bei viel Spaß mit Musik die Stärkung und Förderung ihrer kognitiven Fähigkeiten.

Meistens schließt sich dann ein Kurs der Musikalischen Grundausbildung an. Jedoch ist es den Kindern auch möglich, jetzt in eine Instrumentalklasse zu wechseln. Für ein Gespräch zu diesbezüglichen Fragen steht der entsprechende Fachlehrer zur Verfügung.

Aber auch ohne den Besuch der Musikalischen Früherziehung ist der Einstieg in eine geeignete Instrumentalklasse möglich. Die moderne Instrumentalmethodik ermöglicht eine Ausbildung im angestrebten Instrument schon im Vorschulalter.

Im Einzelnen werden folgende Fächer angeboten: Für die Allerkleinsten ab 15 Monate bis drei Jahre: „Muki“, Musikalische Früherziehung, - Musikalische Grundausbildung (Sopranblockflöte und/oder Melodica), Gesang, Klarinette, Saxophon, Querflöte, Blockflöte, Trompete, Posaune, Tenorhorn, Bariton, Waldhorn, Violine, Cello, E- Gitarre, Bass-Gitarre, Klavier, Kirchenorgel, Keyboard/(E-Orgel), Akkordeon, Schlagzeug/Percussion.

Ein Kinderchor, die „Singstrolche Hardheim“, besteht seit Januar 2009. Hier sind alle Kinder willkommen ab dem Vorschulalter bis zur vierten Grundschulklasse. Geprobt wird immer montags von 15.45 bis 16.45 Uhr. Die Leitung des Kinderchores hat Bärbel Mitsch.

Auch das Singen im Jugendchor ist an der Musikschule Hardheim zur festen Einrichtung geworden. Dieses Angebot richtet sich an alle Jugendlichen ab der fünften Klasse. Geprobt wird immer donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die „Ohrwürmer“ freuen sich über jeden „Schnuppergast“. Allerdings musste der Jugendchor kurzfristig auf Eis gelegt werden: Schule und sonstige Aktivitäten verhindern immer wieder, dass der Nachwuchs auf die schöne Gemeinschaft in einem Jugendchor verzichten muss. Aber die Musikschule gibt nicht auf, weitere Jugendliche zu suchen, die in einem Jugendvokalensemble mitsingen wollen. Einstudiert werden angesagte Songs aus den Charts, Lieder auf Jazz und Rock und etwas Klassisches darf es auch mal zwischendurch sein.

An welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit der entsprechende Instrumentalunterricht stattfindet, für den sich ein Kind und dessen Eltern interessieren, kann im Rathaus bei F. Kuschel erfragt werden, Telefon 06283/5852.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019