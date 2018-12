Musikalische Zeitreise in die 1980er-Jahre

Schweinberg.Mit einer geschmackvollen Auswahl von „Memory“ aus dem Musical „Cats“ über „The Power Of Love“ und „Thriller“ bis hin zu „Sternenhimmel“ sowie in Anbetracht der Jahreszeit natürlich „Last Christmas“ erinnerte der Musikverein Schweinberg bei seinem zweiten „Back To The 80s“-Jahreskonzert in der voll besetzten Erftalhalle am Samstag an die legendären 1980er-Jahre.

Für die „MiniBand“ unter der Leitung von Andreas Leiblein und das von Luk Murphy dirigierte Gesamtorchester war es ein Leichtes, das Publikum mit auf eine vergnügliche Zeitreise in die 1980er-Jahre zu nehmen – so gab es natürlich auch Zugaben. Als Moderatoren informierten Maren Greß und Lukas Weidinger über die angespielten Stücke; Vorsitzende Dorothee Kaufmann und Dirigent Luk Murphy bedankten sich am Ende eines ausgesprochen unterhaltsamen Abends bei den Musikern, den rege applaudierenden Zuhörern und bei Willi Baumann, der den Erwerb dreier Musik-Notationen ermöglichte. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018