Nach Paulus mit Gewinn glauben

Hardheim.Seit über 25 Jahren treffen sich in der „Woche der Einheit der Christen“ Angehörige beider Konfessionen zum ökumenischen Bibelwoche.

Gestartet wurde am Sonntagabend in der evangelischen Kirche. Pfarrer Markus Keller und Diakon Franz Greulich waren die Zelebranten. In seiner Ansprache gab Diakon Greulich einen Einblick in das Leben des Völkerapostels Paulus. Die Referentin des ersten Abends war Gemeindereferentin Uschi Butterweck, die unter dem Motto „Mit Gewinn glauben“ in den Brief des Apostels Paulus einführte. Fotos von der antiken Stadt Philippi, ließen das Gesagte anschaulich werden. Texte von Bonhoeffer und von Deniz Yücel, der in Polizeihaft Briefe geschrieben hat, wurden Worte in Gefangenschaft des Paulus gegenüber gestellt. Die Meditation des Rembrandtbildes „Paulus im Gefängnis“ rundete den Abend ab.

Am zweiten Abend war Pfarrer Markus Keller im Pfarrheim zu Gast. Sein Thema lautete „Mit größter Ehre“. Vers für Vers betrachteten die Teilnehmer die Briefteile Phil. 1,27 bis 2,11., der in den Christushymnus einmündet. Mit dem gesungenen Philipper-Hymnus endete der Abend. Mit der Methode des „Bibelteilens“ begann Pfarrer Andreas Rapp den dritten Abend. Sein Thema hieß „Mit Furcht und Zittern“ und umfasste die Verse Philipper 2,12 bis 30. Nach einer lebhaften Aussprache wies Diakon Greulich auf die Fortsetzung der Bibelabende am 28. Februar hin. ad

