Nach Unfall einfach weggefahren

Hardheim.Einfach weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch , nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Zuvor stellte eine 23-Jährige ihren Mercedes gegen 6 Uhr auf einem Parkplatz in der Burggasse ab. Als sie am Abend gegen 19 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Ein Unbekannter muss mit seinem Pkw an dem geparkten Mercedes hängengeblieben sein. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern macht sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283/50540 in Verbindung setzen.

