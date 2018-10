Narren starten in Jubiläumskampagne

Die „Hordemer Wölf“ gibt es seit 66 Jahren. Dieses närrische Jubiläum nimmt die FG zum Anlass, in der Kampagne 2019/20 zu feiern.

Hardheim. Am 19. Januar 1953 wurde die Hardheimer Fastnachtsgesellschaft von Heinz Bernhard und Oskar Großkinsky aus der Taufe gehoben. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten stellten Präsident Daniel Weber und Vorsitzender Michael Grimm die Pläne für das Jubiläumsjahr und die Höhepunkte der kommenden Fastnachtssaison vor.

„Wir möchten mit der Eröffnung am Samstag, 17. November, gleich einen ersten Glanzpunkt setzen und laden hierzu die gesamte Bevölkerung ein, mit uns die Fastnacht in Hardheim zu feiern.“

Die FG ist in der glücklichen Lage, viele aktiven Fastnachter in ihren Reihen zu haben. Diese aber haben in einer „normalen“ Kampagne schon alle Hände voll zu tun. Und so soll es 2018/19 zwar Besonderes geben, aber konzentriert auf einige Höhepunkte, um die Akteure in den eigenen Reihen nicht zu überfordern.

Im Fokus steht zunächst die offizielle Fastnachtseröffnung auf dem Schlossplatz, die sich in den letzten Jahren als erfolgreiche Open-Air-Veranstaltung entwickelt hat.

Open-Air-Spektakel

Die ursprüngliche Idee von Initiator Marco Katzenmaier als damaligem Präsident war es, das neue Ritterpaar nicht nur im kleinen Kreis der Aktiven, sondern in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu bot sich natürlich der Schlossplatz mit dem Schloss des historischen Ritter Wolfs im Hintergrund an.

Als Daniel Weber 2014 die Präsidentschaft übernahm, führte er das Spektakel fort und baute es aus. Damals fand die Nachfeier noch in der Erftalhalle statt. Seit drei Jahren ist die Fastnachteröffnung nun eine reine Freiluftveranstaltung mit Festbühne und Einbindung weiterer örtlicher Vereine und Institutionen. „Wir sind begeistert von dem Zuspruch und der Atmosphäre der Party – selbst bei dem Regenwetter 2017“, so Daniel Weber und Michael Grimm im Gespräch.

„Im Jubiläumsjahr werden die Hardheimer Narren auf ihr bewährtes Konzept aus den Vorjahren noch das ein oder andere Überraschungshighlight drauf setzen. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits auf Hochtouren. „

Neben der närrischen Bevölkerung wurden anlässlich des Jubiläums auch die befreundeten Fastnachtsvereine aus dem gesamten Gebiet des Narrenrings Main-Neckar eingeladen, so dass die Veranstalter an diesem Abend mit mehreren hundert Besuchern rechnen.

Höhepunkt wird die Vorstellung des noch streng geheim gehaltenen neuen Ritterpaares sein. „Ich denke, wir haben mit unserem neuen Ritterpaar für die Jubiläumskampagne eine erstklassige Wahl getroffen“, macht Michael Grimm neugierig.

Eine Open-Air-Bühne, Fackelschein, beheizte Stehtische und ein dekorativer Einsatz von Lichteffekten auf dem Schlossplatz werden für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Das kulinarische Angebot des letzten Jahres wird noch ausgeweitet.

Party mit einer Guggenmusik

So werden das Team des Imbiss Langer mit allerlei Leckereien vom Grill, der DRK-Ortsverein Hardheim mit der Feldküche, die Brennerei Grimm aus Külsheim mit hochprozentigen Köstlichkeiten, der Crêpesstand der DLRG-Ortsgruppe, die KjG mit Glühwein, Punsch und Flammkuchen und natürlich die FG selbst dafür sorgen, dass bei den Besuchern keine Wünsche offenbleiben. Beginnen wird das närrische Spektakel um 19.31 Uhr auf dem Schlossplatz.

Von der Kirche zum Schlossplatz

Zuvor findet ein Narrengottesdienst in der Pfarrkirche St. Alban unter Mitgestaltung durch die Aktiven der „Hordemer Wölf“ statt. Danach erfolgt die Aufstellung der FG mit ihrem gesamten Hofstaat vor dem Erftaldom. Begleitet vom Spielmannszug Tauberbischofsheim, vom Fackelspalier der Freiwilligen Feuerwehr und von der Abordnung der närrischen Gäste wird die ganze Mannschaft dann auf den Schlossplatz marschieren, um die Fastnacht zu eröffnen. Dort wird dann auch das große Geheimnis gelüftet, wer das zukünftige Ritterpaar der Fastnachtskampagne 2018/19 sein wird.

Nach dem kurzen närrischen Programm auf der Bühne wird eine Guggemusik dem Publikum kräftig einheizen, so dass einem unterhaltsamen Abend nichts im Wege steht. Kostümierung ist ausdrücklich erwünscht.

„Es würde mich besonders freuen, wenn es uns gelingt, dass unsere Gäste zahlreich im Straßenkostüm beziehungsweise im Wolfskostüm zur Veranstaltung kommen“, appelliert Daniel Weber an die Bevölkerung. „Das würde das feierliche Ambiente noch einmal unterstreichen“, pflichtet ihm Michael Grimm bei.

i.E. / dw

