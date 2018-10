Hardheim.Beim letzten Sturm wurde der Baum an der Jägersruh in Hardheim stark beschädigt. Es handelt sich um ein eingetragenes Naturdenkmal. In Absprache mit dem Naturschutzbeauftragten wurde der Baum deshalb aus Gründen der Sicherheit stark zurückgeschnitten. Bild: Ingrid Eirich-Schaab

