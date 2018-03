Naturschutzbund sucht Helfer

Anzeige

Hardheim.Die Amphibienwanderung beginnt etwa Ende Februar und kann bis in den Mai hinein andauern. Während des Zeitraums werden die Amphibien an den Zäunen entlang der Landstraße 521 eingesammelt und mit Eimern über die Straße zu ihren Laichgewässern gebracht beziehungsweise nach dem Ablaichen zurück.

Wer bei der Betreuung der Amphibienwanderung in Hardheimam Bücholdwiesensee und in der Breitenau mithelfen will, wendet sich an die Nabu-Gruppe.

Das Einsammeln der Tiere beginnt nach Einbruch der Dunkelheit und dauert etwa ein bis drei Stunden. Die Einsatztage können die Helfer nach Absprache flexibel gewählt werden.