Naturverbunden und tierlieb

Anzeige

Hardheim.Johann Wolfmüller, der morgen (Sonntag) seinen 80. Geburtstag feiert, freut sich, nach seinem Rückzug aus dem Alltagsgeschäft des Vereinslebens als Rentner die Zeit gemäß seinen Vorstellungen und Vorlieben gestalten zu können.

So entwickelt er neue Aktivitäten in verschiedenste Richtungen und pflegt dabei auch die früher betriebene Arbeit als Hobby weiter. Weiterhin beibehalten hat er seine Begeisterung für die Natur und vor allem zu den Bergen und den Tieren. Er fährt gern Rad, wandert und pflegt Kontakte.

Geboren wurde der Jubilar am 22. April 1938 in Schildern in Südmähren. Er kam mit seiner Familie nach der Vertreibung über Österreich und Rüdental nach Hardheim, wo sich diese über die Badische Landsiedlung ein Eigenheim schuf. Den beruflichen Weg als Schreiner begann Johann Wolfmüller im Betrieb der Firma Friedrich Erbacher in der Bretzinger Straße in Hardheim. Er erweiterte seine beruflichen Fertigkeiten andernorts und wurde dann Mitarbeiter der Möbelfirma Rauch in Freudenberg. Dort schied er bei seinem Eintritt ins Rentenalter als Qualitätssicherer aus.