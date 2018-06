Neue Erkenntnisse über Walter Hohmann präsentiert

Anzeige

Hardheim/Feucht.In der Reichswaldhalle in Feucht bei Nürnberg fand am Wochenende der 19. Tag der Raumfahrt-Geschichte des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums statt. Hierbei gab es interessante Neuigkeiten zu erfahren. Unter anderem stand der in Hardheim geborene Raumfahrtpionier Dr. -Ing. Walter Hohmann im Mittelpunkt eines Vortrags. Bereits 2007 hatte beim 11. Tag der Raumfahrt-Geschichte Heinz Baltes, Gründungsmitglied der beiden Walter-Hohmann-Sternwarten und Essen und Hardheim, einen Vortrag über Hohmann gehalten. Dieser wurde noch zusammen mit der Schwiegertochter von Walter Hohmann, Marga Hohmann, konzipiert und beruht in erster Linie auf Überlieferungen aus der Familie. In diesem Jahr stellte der Informationstechniker Dr. Wolfgang Both aus Berlin seine neuen Forschungsergebnisse über Walter Hohmann in seinem Vortrag mit dem Titel „Walter Hohmann – Baustatik und Himmelsmechanik“ vor. Dr. Both arbeitet derzeit an einem Buch über den Raketenflugplatz Berlin in den Jahren 1930 bis 1934 und über die Raumfahrtpioniere.

Hierfür sichtet er in diversen Archiven Quellenmaterial. In Sachen Hohmann konnte er einige neue Erkenntnisse in den Archiven in Berlin, Essen und Graz in Erfahrung bringen. Auch der Hohmann-Nachlass, welcher der Gemeinde Hardheim als Dauerleihgabe für den 1991 im Erfatal-Museum geschaffenen Bereich „Walter Hohmann – Leben und Werk“ übergeben wurde, konnte in diesem Zusammenhang überprüft und neu geordnet werden.

Eine ausführliche und umfassende Biographie von Dr. Both über Walter Hohmann soll im Rahmen des 50-Jahr-Feier der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen im Jahr 2019 erscheinen.