Neue Festmesse zum Kirchenjubiläum

Hardheim.Der Kirchenchor St. Alban Hardheim hat damit begonnen, eine neue Festmesse für Chor und Orchester (Version für Bläser und Pauke) einzustudieren. Sie soll anlässlich der 125-Jahr-Feier der Hardheim Pfarrkirche vom Kirchenchor St. Alban und Bläsern des Musikvereins Schweinberg aufgeführt werden. Die Kooperation dieser beiden Vereine hat sich bereits in der Vergangenheit bestens bewährt.

Für interessierte Sangesfreunde bietet sich damit eine günstige Gelegenheit, dem Chor beizutreten und damit die neue moderne Messe von Anfang an mitzulernen. Die Proben finden jeweils freitags ab 20 Uhr im Pfarrheim statt.

Das Fest der Kirchengemeinde findet, verbunden mit dem Fest der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim, vom 21. bis 23. Juni auf dem Schlossplatz statt. Der Festgottesdienst ist am Sonntag, 23. Juni.

Eigens einstudiert wird hierzu die „Missa brevis“ des zeitgenössischen niederländische Komponisten Jacob de Haan. Sie entstand im Auftrag des Conseil Départemental pour la Musique et la Culture de Haute-Alsace anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Geburt von Papst Leo IX in Éguisheim. Der Komponist dirigierte die Uraufführung am 23. Juni 2002. „Die Messesätze Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei eignen sich ausgezeichnet sowohl für die katholische als auch die protestantische Liturgie.

Diese eingängige Festmesse kann in diversen variablen Spielstärken aufgeführt werden. Ausführliche Hinweise dazu gibt es auf der Internet-Seite von De Haan (www.jacobdehaan.com/de/node/74). Es handelt sich um ein modernes Werk, dessen populäre Tonsprache besonders im „Benedictus“ deutlich wird.

Jacob de Haan, geboren am 28. März 1959 in Heerenveen in den Niederlanden als Sohn eines Musikinstrumentenbauers, ist einer der populärsten und meistgespielten Blasmusikkomponisten der Gegenwart. Er selbst spielt Klavier, Kornett und Flügelhorn.. Seine Kompositionen, meist Auftragswerke, sind weltweit bekannt. „Oregon“, seine am häufigsten aufgeführte Komposition, brachte ihm den internationalen Durchbruch. Jacob de Haans Blasorchestermusik umfasst Konzertwerke in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Messen, kurze konzertante Werke, Lehrmaterial für Anfänger, Unterhaltungsmusik sowie Märsche. Außerdem schreibt er zahlreiche Arrangements.

Jacob de Haan absolvierte ein Studium in den Fächern Schulmusik, Blasorchester-Direktion und Orgel an der Musik-Akademie Leeuwarden. Anschließend unterrichtete er Arrangement an derselben Akademie. Heute lebt er in Rotterdam und widmet sich vornehmlich der Komposition und dem Arrangieren. Er erhielt bereits mehrere Auszeichnungen.

Jacob de Haan ist außerdem regelmäßig als Gastdirigent bei Aufführungen seiner Werke nicht nur in Europa, sondern auch in Australien und in den USA tätig sowie als Jurymitglied bei internationalen Wettbewerben. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019