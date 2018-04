Neue Herausforderungen erkennen

Anzeige

Schließlich gab Ulrich Einblick in die Vereinsberatung die vom BTB angeboten wird, sowie Erläuterungen zum BTB Regional und den Regio-Stammtischen.

Nach einer kurzen Pause gab es Informationen von Rebekka Ulrich zur „Gymwelt“. Diese soll ein landesweites Erkennungszeichen und Qualitätssiegel sein und so dem Verein eine Wiedererkennung in der Öffentlichkeit bieten. Außerdem erhalten Vereine vielfältige Materialien, die kostenlos genutzt werden können. Die Unterstützung von Verbandsseite ist möglich. Der Aufwand für die Vereine ist gering und kostenlos, es sind einfache Bedingungen die eine Anmeldung über den BTB möglich machen. Mit vielen „Best-practice-Beispielen“ gab Ulrich Einblick in die Möglichkeiten, die Vereine durch die „Gymnwelt“ haben.

Vorsitzender Werner Wießmann gab wies schließlich noch auf Terminkorrekturen: Die Lehrveranstaltung „BTJ vor Ort“ wurde auf den 22. April verlegt und die Radwanderung auf Sonntag, 10. Juni. StS

