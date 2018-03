Neue Ideen an Übungsleiter vermittelt

Anzeige

„Buntes Treiben – Manege frei für die kleinen Starts“ hieß es im ersten Arbeitskreis, welcher von Dagmar Hufnagel geleitet wurde. Die Vielfältigkeit der Zirkuswelt bringt Spaß und abwechslungsreiche Bewegungserfahrungen. Die Kinder verwandeln sich dabei in grandiose Seiltänzerinnen, Clowns und Akrobaten und einfache Elemente der Turnstunde werden zum Highlight. Den eigenen Körper durch Kraft, Balance und Koordination wahrnehmen, trägt zur gesunden Entwicklung und Körperbeherrschung bei.

Der Arbeitskreis „Bunt und rund“, geleitet von Manuela Hohloch, befasste sich mit runden und bunten Handgeräten. Gerade für Drei- bis Sechsjährige gibt es in der Turnhalle jede Menge Neues und Spannendes zu entdecken – auch ohne große Turngeräte. Egal ob Bälle, Reifen oder Schwungtuch: In diesem Arbeitskreis drehte sich alles um runde und bunte Handgeräte. Die Teilnehmer freuten sich über viele neue Anregungen.

Turnhalle wurde zum Zoo

Den Arbeitskreis „Bunte Tierwelt“ leitete Tina Maier. Dabei wurde die Turnhalle zum Zoo. Von Tieren inspirierte Bewegungen fördern spielerisch sowohl konditionelle als auch koordinative Fähigkeiten und regen die Fantasie an. Der Bezug zur Tierwelt dient dabei als hoher Motivationsfaktor. Es wurden von Tina Maier Anregungen gegeben, wie Übungsstunde mit Musik, Bewegung und Spaß zum Thema „Tiere“ gestaltet werden können. „Da war viele witzige Ideen dabei“, freuten sich die Teilnehmer. „Genau das ist das Ziel“, sagt Socher. „Wir wollen, dass die Übungsleiter neue Impulse mit nach Hause nehmen und ihre Turnstunden noch abwechslungsreicher gestalten können. Wir haben am Ende viel positives Feedback bekommen und Themenideen fürs kommende Jahr gesammelt“, erklärte Katharina Socher. Sie dankte den Verantwortlichen des TVH, die wie in den Vorjahren für eine „köstliche Verpflegung“ gesorgt haben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018