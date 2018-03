Neue Jugendleitung gewählt

Anzeige

Kassenwartin Antonia Balles berichtete von positiven Finanzen. Die Pfarrjugendleitung wurde für ihre hervorragende Arbeit einstimmig entlastet. Mit Axel Müller und Kevin Thoma wurden zwei engagierte Mitglieder aus der Pfarrjugendleitung verabschiedet. Sie wollen jedoch weiterhin in der KjG aktiv sein. Zukünftig bilden Nicole Müller, Sophia Bechtold und Niklas Künzig die Pfarrjugendleitung. Sie wurden einstimmig gewählt.

Vielversprechend fiel die Jahresvorschau aus. Aufgrund positiver Rückmeldungen plant ein Vorbereitungsteam weitere Taize-Gottesdienste. Die „Sportsnight“ findet am 5. Mai statt. Bis 1. Mai können sich Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren unter der E-Mail-Adresse sportsnight@kjg-hardheim.de anmelden. Neben Ausflügen wird vom 29. Juli bis 10. August das Zeltlager in Weselberg unter dem Motto in „Märchenlager“ angeboten. Auch eine Halloween-Veranstaltung für Kinder soll es geben.

