Neue Lebensphase birgt viele Chancen

Schweinberg.Wolfgang Kaufmann aus Schweinberg wird im Gottesdienst um 10.30 Uhr in Schweinberg am Sonntag, 22. Juli, als erster ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen mit dem Beerdigungsdienst beauftragt. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit ihm über seine Beweggründe und Intention, als Laie dieses durchaus nicht leichte Amt zu übernehmen.

Herr Kaufmann, Sie sind bald der erste ehrenamtliche Mitarbeiter im Beerdigungsdienst der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen. Beruflich waren Sie Lehrer/Rektor, inzwischen sind Sie pensioniert. Was ist für Sie der Beweggrund, sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit zu engagieren?

Wolfgang Kaufmann: In meinem Beruf habe ich die Erfahrung gemacht, wie wertvoll und erfüllend es sein kann, mit Menschen zusammen Neues zu entwickeln und in schwierigen Situationen mit und für Menschen eine neue Perspektive zu finden. Insofern war es für mich von vornherein klar, dass ich jetzt nicht die Hände in den Schoß lege und es mir einfach nur gemütlich mache. Das wäre mir viel zu langweilig. Ich sehe meinen Ruhestand als neue Lebensphase mit vielen Chancen, meine Kraft in Aufgaben einzusetzen, die aus meiner Sicht sinnvoll sind.