Neue Themen sollen integriert werden

Was den Arbeitseinsatz angehe, erläuterte er, seien in erster Linie Mitarbeiter für die Reinigung von Ausstellungstücken, deren Registrierung und Verpackung in Kisten erforderlich. Dafür seien keine speziellen Fachkenntnisse notwendig. Aber gerade diese Arbeit würde den nötigen Platz für eine Zwischenlagerung schaffen und beim Manövrieren helfen. Sicherlich würden auch handwerkliche Fachleute gebraucht. Das werde aber immer erst von Fall zu der Fall notwendig.

Großgeräte könne man in ein Außendepot verlagern, weil man deren Platz im Museum für die Neugestaltung brauche. Wanners Ziel sei es, eine Scheune zu finden, in der als eine Schausammlung vor allem landwirtschaftliche Ausstellungstücke gezeigt werden könnten. „Damit kann man die Ausstellungsfläche im Museum entlasten“, so Peter Wanner, der sich auch Gedanken über ein modernes Informationsangebot gemacht hatte. „Wir haben zur Zeit eine Grobplanung“, so der Museumsfachmann. Die Feinplanung werde mit der Umgestaltungsmaßnahme einhergehen und während der Arbeiten zu entscheiden sein.

Mehrere Phasen

Nach Wanners Vorstellungen soll die Konzeption in mehreren Phasen erfolgen. Dabei seien Vorschläge willkommen für unmittelbar und zeitnah umsetzbare Maßnahmen mit dem Ziel, den Allgemeinzustand des Museums zu verbessern und das Erscheinungsbild attraktiv zu machen. „Themenvorschläge für die Weiterentwicklung der Dauerausstellung sowie konzeptionelle Überlegungen und Lösungen des Raumproblems, insbesondere im Magazin, sind erforderlich“, so Wanner. Derzeit würden manche Exponate viel Platz einnehmen. Aber auch neue Themen, die vor dreißig Jahren noch keine Rolle gespielt hätte, sollten integriert werden, denn die Zeit sei nicht stehengeblieben.

Der Einzelhandelsladen Seeber sowie die Apotheke Kuhn sollten in der Ausstellung mehr nach vorne rücken und manche kleinere Exponate könnten in geschlossenen Regalen ausgestellt werden. Aber auch die Werkstatt sei wichtig, um die notwendigen Reparaturen ohne großen Mehraufwand durchführen zu können.

Wanner sprach sich auch für kürzere Erläuterungstexte aus. Weitergehende Informationen könnten mit zu öffnenden Klappen angebracht werden. „Viele Leute wollen wissen, was sich hinter diesen Klappen verbirgt“, so Wanners Erfahrungen. „Die Informationen sollen erhalten bleiben, aber die Übersichtlichkeit darf nicht leiden.“ Das gelte auch für Erläuterungen in Fremdsprachen. Und vor allem neuzeitliche Medien und Informationsmöglichkeiten sollten stärker berücksichtigt werden. „Die heutigen Menschen haben andere Informationsquellen als vor dreißig Jahren, als das Museum eingerichtet wurde.“

In einer regen Diskussionsrunde wurden interessante Aspekte angesprochen. Dabei ging es auch um die Aussonderung von schadhaften und nicht reparablen Ausstellungstücken sowie von nicht historischen Massenwaren. „Davon muss man sich trennen“, so Wanner, der aber auch bekannte: „Man soll alles annehmen, was man bekommt und in einer Einzelfallentscheidung die Wichtigkeit erkennen mit dem Ziel: Lieber etwas aufheben, als wegwerfen.“ Angesprochen wurden auch mögliche Objekte für eine „Museumsscheune.

Bürgermeister Rohm nutzte sein Schlusswort mit der Feststellung, dass ihm auswärtige Gäste immer wieder für die historischen Gebäude um den Schlossplatz große Komplimente machen würden. „Wir haben mit diesem Ensemble, aber auch mit Persönlichkeiten wie Hohmann oder Heffner ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das sollten wir nutzen“, so sein Appell. Mit Peter Wanner habe man einen erfahren Fachmann gewinnen können. Dennoch sei die Mitarbeit vieler Bürger notwendig. Rohm bat deshalb namens der Gemeinde um eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung. hs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018