Neue Wochenstuben für Fledermäuse

Neckar-Odenwald/Hardheim.Mit Fördergeldern in Höhe von 395 385 wird der Naturpark Neckartal-Odenwald unterstützt. Dies gab Manfred Kern, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen und Betreuungsabgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises, am Montag bekannt. Das Geld für den Naturpark soll unter anderem in die Entwicklung einer Radbroschüre für das Gebiet der Tourismusgemeinschaft Odenwald fließen. Im Bereich Artenschutz und genetische Vielfalt wird die Schaffung von Quartieren im Umfeld der Mopsfledermaus-Wochenstube Hardheim und die Suche nach neuen Wochenstuben unterstützt.

Der Finanzausschuss des Landtages habe in seiner letzten Sitzung beschlossen, Mittel aus den Erlösen der Glücksspirale für Projekte im Natur- und Umweltschutz freizugeben, teilte Kern mit. Die Projektlisten der Ministerien für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hätten dabei ein Gesamtvolumen von rund 2,92 Millionen Euro.

750 000 Euro, die durch EU-Mittel in Höhe von 1,15 Millionen Euro und Landesmittel (1,1 Millionen Euro) auf insgesamt fast drei Millionen Euro ergänzt werden, gehen dabei an die sieben Naturparke im Land.