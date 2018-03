Neuer Vorstand gewählt

Anzeige

Hardheim.Über einen neuen Vorstand verfügt die Reservistenkameradschaft Hardheim, die am Freitag im „Ochsen“ ihre Jahreshauptversammlung abhielt. Die Begrüßung oblag Hans-Jürgen Hilgendorf, der das Wort sogleich an Hauptfeldwebel d.R. Rudi Joho (Eberbach) übergab.

Museumsbesichtigung geplant

Dieser informierte über verschiedene Vorhaben und gab Neuigkeiten aus den benachbarten Reservistenkameradschaften bekannt. In seinem Jahresbericht erinnerte Hans-Jürgen Hilgendorf kompakt an die Höhepunkte des vergangenen Jahres und erinnerte an die geplante Besichtigung des Panzermuseums im fränkischen Uffenheim sowie an einen geplanten Tagesausflug.

Danach informierte Stabsfeldwebel a.D. Heinz Geuter in seiner Funktion als Kassenwart über Einnahmen und Ausgaben; der Kassenprüfbericht von Revisor Stabsfeldwebel a.D. Oswin Franck bescheinigte einwandfreie Buchführung und befürwortete die Entlastung des Vorstands, der schließlich neu gewählt wurde. Als Vorsitzender fungiert Hans-Jürgen Hilgendorf, sein Stellvertreter ist Willi Martini. Das Amt des Schriftführers bekleidet Harald Lux. Kassenwart Heinz Geuter und Revisor Oswin Franck wurden in ihren Posten bestätigt.