Neun Kilometer durch das Morretal

Buchen/Hardheim.20 Wanderer des OWK Hardheim fuhren am Ostermontagmittag nach Hettigenbeuren. Dort wanderte die Gruppe auf einem neun Kilometer langen Teil des Themenweges Odenwald Morretal-Pfad mit schöner Aussicht auf das Tal mit Wiese und viel Tannenwald. Der Pfad beschreibt an verschiedenen Stationen das Leben in und um das Morretal und besitzt eine Schutz- und Erholungsfunktion für den Menschen. Auch die Waldnutzung in den vergangenen Jahrhunderten wird thematisiert. Weitere Themen sind die Flößerei, die Köhlerei, der bis in die 60er-Jahre bedeutende Tabakanbau im Tal und die Wiesenentwässerung entlang der Pfades. Auch an der Maria Hilf-Kapelle wurde Halt gemacht. Die nächste Tageswanderung ist für den 19. Mai, 9.30 Uhr, Schlossplatz mit Pkw-Anfahrt, Tauberbischofsheim bis Werbach, geplant. Eine 7,5 und 13 Kilometer lange Strecke wird angeboten.

