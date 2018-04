Norbert Erbacher zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Hardheim.Der TV Hardheim mit seinen Abteilungen Turnen, Fußball, Handball, Leichtathletik, Tischtennis und Volleyball hat in seiner nahezu 125-jährigen Geschichte mit seinen vielfältigen sportlich attraktiven Angeboten immer wieder zahlreiche Sportbegeisterte als Mitglieder gewinnen und sie für langjährige Zuggehörigkeit begeistern können. Das hatte in all den Jahren und auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Dienstag im Sportheim die Ehrung langjähriger und darüber hinaus besonders verdienter Mitglieder zur Folge.

Die aktuellen Auszeichnungen nahmen die Vorstandsmitglieder Tobias Künzig und Eric Bachmann im Namen des Gesamtvorstandes vor.

Norbert Erbacher wurde zum Ehrenmitglied ernannt: Dieser begann seine Karriere im Turnverein 1974 als begeisterter Faustballspieler und wurde gleich zu einer tragenden Säule der Turnabteilung. 1979 erhielt er für seinen außergewöhnlichen Einsatz die Verdienstnadel in Bronze. Charakterisiert wurde er als Turner, der für den Verein jede freie Minute opferte, um den sportlichen Ablauf, die Organisation der Abteilung, aber auch des Gesamtvereins garantieren zu können. Erinnert wurde an die vielen Veranstaltungen der Turnabteilung, an denen er beteiligt war, wie das Turnfest, das Forum Kinderturnen, das Nikolausturnens und die Arbeitseinsätze des Gesamtvereins beim Umbau des Sportheims sowie der Renovierung der Umkleideräume der Turnhalle. Besonders wurde von Tobias Künzig gelobt, dass im Wortschatz Erbachers Worte wie „Nein“ oder „Ich hab keine Zeit“ fehlen. Er war zudem lange Jahre stellvertretender Abteilungsleiter und ist seit vielen Jahren Gerätewart der Abteilung Turnen. Vor 20 Jahren erhielt Erbacher die Ehrennadel in Gold, der nun – ob des engagierten Einsatzes des Jubilars – die Ehrenmitgliedschaft folgte.