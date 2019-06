Nützliches in Sachen Gesundheit vermittelt

Hardheim.Wissenswertes und Nützliches in Sachen „Gesundheit“ wurde im Rahmen der Kooperation von Schule und Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ den Siebtklässlern der Verbundschule Hardheim am Mittwoch in Theorie und Praxis vermittelt. Der Förderverein und seine Helfer sowie die Ärzte und Mitarbeiter des Krankenhauses führten zum neunten Mal diesen „Tag der Gesundheit“ durch.

Mit großer Aufmerksamkeit, erfreulichem Interesse und aktiver Beteiligung waren die Schüler wiederum bei der Sache. Die Programmgestaltung an fünf Stationen hatte Fritz-Peter Schwarz als Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins in gewohnt akribischer Form vorbereitet. Er hatte kompetente Referenten zur Behandlung und Darstellung ihrer Fachbereiche gewonnen. Betreut und begleitet wurden die Schüler und deren Lehrer durch Brigitte Scheuermann, Lore und Norbert Fitz und Josef Ruppert. So waren ein reibungsloser Verlauf und der Nutzen des Angebots garantiert und die jungen Leute bekamen im Verlauf der Informationsveranstaltung auch verdeutlicht, welche Leistungen im Gesundheitswesen in Hardheim durch die ansässigen Ärzte, das Krankenhaus, das DRK und die Apotheken erbracht werden.

Außerdem erfuhren sie, wie zum Beispiel die Ausbildung von sachkundigen Kräften für die Alten- und Kinderpflege erfolgt. Die Siebtklässler konnten sich einen Eindruck verschaffen von Reaktionen bei überraschenden Ereignissen am Krankenhaus und in der DRK-Rettungswache, als nach einem Fehlalarm die Feuerwehr anrücken und der DRK Rettungs- und Notarztwagen ausrücken musste. Alles in allem war die Veranstaltung gute Werbung für die wertvolle am Krankenhaus Hardheim geleistete Arbeit.

In der chirurgischen Praxis warteten Silvia Schwinn und Lisa Ballweg zunächst mit allgemeinen Informationen dazu auf, ehe sie wertvolle praktische Tipps zur Versorgung von Patienten vermittelten und die jungen Leute dabei auch aktiv werden ließen. Dabei ging es um Hilfsmaßnahmen bei Nasenbluten und Verbrennungen über das Anlegen von Verbänden bis hin zur Gipsschiene.

Dr. Andreas Mövius von der internistischen Gemeinschaftspraxis ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, selbst mit seinen sachkundigen Betrachtungen zur Tätigkeit in der inneren Medizin aufzuwarten. Bedeutung und Wert der völlig Sonographie und Ultraschallnutzung wurden erläutert. Repräsentanten der Apotheke an der Post warteten mit Empfehlungen und Ratschlägen zu gesunder Ernährung und Lebensführung auf und ermittelten die Situation jedes Einzelnen im Hinblick auf Blutdruck und Cholesterin.

Benno Henn ging in Vertretung von Rettungswachse und DRK in Anwesenheit von Gerald Löhr vom DRK Buchen bei seinen theoretischen Betrachtungen zunächst auf notwendige Maßnahmen bei medizinischen Notfällen ein. Demonstriert wurden die Handhabung eines Defibrillators und die Ausführung von Herzdruckmassage und Atemspende sowie die Erste Hilfe zur Herz- und Lungenwiederbelebung und in anderen Notfällen.

Die Bedeutung und Ausstattung eines Rettungswagens wurden ebenfalls verdeutlicht. Sehr interessiert zeigten sich die jungen Teilnehmer schließlich auch an den Informationen zur Ausbildung von Fachkräften in der Alten- und Kleinkinderpflege. Zum Schluss der nützlichen Veranstaltung hatten sie noch die Möglichkeit, auf einem Fragebogen zu zeigen, was ihnen von der Vielfalt vermittelten Wissens in Erinnerung geblieben ist. Darüber hinaus sollten sie die Veranstaltung bewerten. Die Sieger des Fragebogenwettbewerbs erhalten am Freitagmorgen in der Schule in Anwesenheit von Bürgermeister Volker Rohm und Realschulrektor Harald Mayer ihre Preise. Z

