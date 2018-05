Anzeige

Bürgstadt.Der Odenwälder Wandertag des Gesamt-Odenwaldklubs findet am Sonntag, 27. Mai, in Bürgstadt statt. Daran nehmen auch die Ortsgruppen des Bezirks 7 wie Buchen, Hardheim, Walldürn und Miltenberg teil. Es wurde ein umfassendes Programm zusammengestellt, das von Sportwanderungen bis Kurzwanderungen, von historischen Führungen bis Weinbergsführungen mit Verkostung der Weine vom Centgrafenberg, vom Walderlebnis für die Kleinen bis zur herausfordernden Schatzsuche mittels GPS für jeden Geschmack und jede Altersgruppe Angebote bereithält.

So gibt es diverse Sternwanderungen nach Bürgstadt, Wanderungen vor Ort in Bürgstadt und Miltenberg, Führungen in Bürgstadt und Miltenberg, Aktionen für Familien und für die Jugend.

Alle Sternwanderungen werden unter Verantwortung und Führung der veranstaltenden Vereine (Ortsgruppen oder Bezirke) durchgeführt. In Bürgstadt spielt sich das Geschehen am Bürgerzentrum Mittelmühle ab. Soweit die Wanderungen und Touren nicht direkt dort beginnen, wird ein kurzer Transfer zum Startpunkt angeboten. Z