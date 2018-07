Optimales Wetter für die Handball-Minis

Anzeige

Am Samstag hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes für den begeisterten Nachwuchs einfallen lassen und veranstalteten eine großangelegte „Schatzsuche“ , an deren Ende sich alle Kinder über eine Belohnung freuen durften. Am Nachmittag stand dann der Besuch des Freibads in Buch an, ehe am Abend eifrig Stockbrot über dem Lagerfeuer gedreht wurde.

Ein weiterer Höhepunkt war die mit Spannung erwartete Pokalverlosung. Ihre Trophäen dürfen die Kinder bis zur Weihnachtsfeier behalten. Glücklich und zufrieden, aber auch ein bisschen müde, traten die jungen Teilnehmer des rundum gelungenen Mini-Zeltlagers am Sonntag die Heimreise an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018