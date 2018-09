Hardheim.Zum Abschluss der Konzertreihe 2018 auf der Vleugels-Orgel im Hardheimer Erftaldom spielt Professor Dr. Winfried Bönig am Sonntag, 14. Oktober um 18 Uhr Werke der Orgelmusik um die Jahrhundertwende. Veranstalter ist der Freundeskreis Erftaldomorgel Hardheim.

Winfried Bönig (Bild) wurde 2001 zum Domorganisten in Köln berufen und leitet als Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation seit 1998 den Studiengang Katholische Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln.

Seinen ersten Orgelunterricht erhielt der geborene Bamberger mit dreizehn Jahren, bevor er 1978 in die Orgelklasse von Franz Lehrndorfer an der Münchener Musikhochschule aufgenommen wurde. Nach dem „mit Auszeichnung“ abgelegten Examen erlangte er Abschlüsse in Dirigieren sowie das Meisterklassendiplom für Orgel. An der Universität Augsburg folgte noch das Studium der Fächer Musikwissenschaft, Geschichte und Musikerziehung. Seine künstlerische Tätigkeit begann Bönig in Memmingen, wo er von 1984 bis 1998 als Organist und Dirigent an der dortigen Hauptkirche Sankt Josef wirkte. Das Repertoire der dort aufgeführten Werke umfaßte die großen Orchestermessen und symphonische Werke ebenso wie die zyklische Aufführung der gesamten Orgelwerke von Bach und Messiaen. Für seine musikalische Arbeit wurde ihm 1995 der „Kulturpreis der Stadt Memmingen“ verliehen.

Neben den umfangreichen liturgischen Aufgaben, die das geistliche Leben am Kölner Dom prägen, hat auch seine Konzerttätigkeit ihr Zentrum in dieser Kathedrale, wo Bönig die Serie der sommerlichen „Orgelfeierstunden“ leitet. Der Zyklus gehört zu den renommiertesten und bestbesuchten Veranstaltungsreihen weltweit.

Von den zwölf Konzerten spielt Bönig in jedem Jahr drei. Dabei stehen ihm und den Gästen zwei große symphonische Orgeln der Firma Klais zur Verfügung. Konzerteinladungen führen ihn Jahr für Jahr in alle Welt.

Bönig war und ist Interpret zahlreicher Uraufführungen von Werken, die ihm Komponisten widmeten. Zur Aufführung in Hardheim kommen Werke von Komponisten, die um die Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert lebten und komponierten. Unter anderem von Sigfrid Karg-Elert (1877-1933): Prologus tragicus; von Carles Tournemire (1870-1939) Improvisation über das „Te Deum“; Camille Saint-Seans (1835-1921): Fantausie Nr. 3 C-Dur, Franz Schmidt (1874-1939): Präludium und Fuge D-Dur („Halleluja“) sowie von Charles-Marie Widor (1844-1937): drei Werke aus der VIII. Symphonie

Für Musikschüler ist der Eintritt frei. Nach dem Orgelkonzert wird für Interessierte eine Führung „durch die Orgel“ mit Informationen durch einen Mitarbeiter der Orgelmanufactur Vleugels angeboten. An der Abendkasse können Konzertgutscheine für die Konzertreihe 2019 als Geschenk erworben werden. Bild: Bönig

