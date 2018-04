Ort unrentabel für Car-Sharing

Anzeige

Eichenbühl.Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eichenbühl befasste sich in seiner Sitzung am Mittwochabend mit dem Thema „Car-Sharing“. Hintergrund ist eine Ausschreibung für dieses Vorhaben, welche der Landkreis Miltenberg zentral und flächendeckend für das gesamte Landkreisgebiet vorgenommen hat. Das Ergebnis liegt vor, ein Angebot wurde abgegeben. Der Anbieter ist allerdings der Ansicht, dass Car-Sharing an kleineren Standorten wie Eichenbühl nicht kostendeckend und unrentabel ist. Die Gemeinde Eichenbühl will und kann sich ihrerseits nicht finanziell beteiligen. So wird das Angebot vorerst wohl nur in größeren Gemeinden und damit schwerpunktmäßig im nördlichen Landkreisgebiet unterbreitet werden. Der Kreistag befasst sich nochmals mit dem Thema. i.E.