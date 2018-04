Ortsteile müssen Müllsortierung umstellen

Anzeige

Die während der Versuchsphase gesammelten Erfahrungen und die Kritikpunkte hinsichtlich der Praktibilität, die in Teilen der Bevölkerung für Unmut gesorgt hatten, führten bereits zu einigen Änderungen. So wurde zum Beispiel die Zeitspanne zwischen den einzelnen Abfuhrtagen des Störstoffsackes umgestellt (verkürzt).

Bis 2020 soll dieses System nun flächendeckend im gesamten Kreisgebiet eingeführt sein. Als nächstes folgen Mitte dieses Jahres Buchen und die Hardheimer Ortsteile.

Die FN sprachen mit Martin Hahn, Leitung Unternehmenskommunikation der AWN, über die Erfahrungen in Hardheim und das weitere Prozedere.

Zum Beispiel wollten wir wissen, wie gut die Müllsortierung in Hardheim ist. „Unter dem Strich können wir ein positives Fazit ziehen“, so Martin Hahn. Aber es bestehe deutlich „Luft nach oben“ hin zu einer noch besseren Mülltrennung.

Das Hauptproblem sei die Bioenergietonne. „Da besteht noch Handlungsbedarf und wir sehen hier noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten.“ Ziel sei es, ganz weg von den Kunststoffbeuteln hin zu gut abbaubaren Papierbeuteln zu kommen. Selbst die im Handel üblichen Bio-Müllsäcke hätten eine viel zu lange Abbauzeit und dürften deshalb für die Biotonne nicht verwendet werden.

Weitere Aufklärungsarbeit

Durch weitere Aufklärungsarbeit will die AWN versuchen, noch mehr Bürger zu erreichen und dadurch die Qualität des Biomülls weiter zu verbessern, so dass möglichst keine Fremdstoffe mehr darin entsorgt werden. Den diese „Störstoffe“ erschweren die Weiterverarbeitung des Biomülls erheblich.

Um möglichst viele Wertstoffe aus dem Abfall zurückzugewinnen, also für den sekundären Stoffkreislauf zu generieren, wird es bis 2020 im gesamten Kreisgebiet – wie bisher in Hardheim und Rosenberg – eine Bioenergietonne (BET) für organische/nasse Abfälle mit grünem Deckel, eine Trockene Wertstofftonne (TWT) für alle „trockenen“ Abfälle mit gelbem Deckel und den roten Störstoffsack geben.

Bewährtes wird beibehalten

Eingeführte und bewährte separate Wertstoffsammlungen wie beispielsweise für Altglas, Altpapier, Elektroschrott, Altmetall, Grüngut, Sonderabfall und Sperrmüll Altholz und Altkleider werden parallel dazu beibehalten. Ebenso die Altpapiertonne.

Für einen normalen Haushalt reichen nach den Berechnungen die roten Störstoffsäcke, die einmal im Jahr ausgeteilt werden. Für sogenannte „Windel-Haushalte“ können auch rote Störstofftonnen bestellt werden. Der Preis orientiert sich an der bisherigen Restmülltonne.

Zeitplan

Nun zum Zeitplan: Im Juni soll in Buchen und den Hardheimer Ortsteilen sukzessive die Umstellung erfolgen. Der genaue Terminplan steht allerdings noch nicht. In einem ersten Schritt werden Anfang Juni die gelben Tonnen ausgeteilt. Mitte Juni sollen dann die grauen Deckel der bisherigen Restmülltonnen durch grüne ersetzt werden. Die Haushalte erhalten als Erstausstattung einen gut verständlich bebilderten und beschriebenen Informations-Flyer, zwei kleinere Vorsortierbehälter für den Bioabfall (grün) und die Störstoffe (rot) sowie einmalig ein Probierset Papiersäcke zum hygienischeren Sammeln der Bioabfälle, die genau in den kleinen Vorsortierbehälter passen.

Und was geschieht letztlich mit dem Müll, warum lohnt es sich diesen zu trennen?

Inhalt der Trockenen Wertstofftonne: Er kommt in eine Wertstoffsortieranlage. Dort wird das Gemisch in einzelne Wertstoffe (zum Beispiel Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe) getrennt und anschließend der Wiederverwertung zugeführt.

Inhalt der Bioenergietonne: Aus ihm wird in einer Vergärungsanlage Strom und Wärme erzeugt. Der Rest aus der Vergärung wird als Dünger (zum Beispiel in der Landwirtschaft) eingesetzt. Alternativ kann der Inhalt auch vollständig kompostiert werden. Deshalb dürfen keine Störstoffe und keine Plastikbeutel enthalten sein.

Verwertungsweg Störstoffsack: Aus dem Inhalt wird in Müllheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt.

Info: Während des Sommerfestes werden die Abfallexperten der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (kwin) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWN) die Bevölkerung über die restmüllarme Abfallwirtschaft informieren und Fragen beantworten.

