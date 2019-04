Osterbrunnen verbindet Christen

Hardheim.Bei fast sommerlichen Temperaturen wurde in Hardheim und seinen Ortsteilen Ostern gefeiert. Den Osterbrunnen in Hardheim, Bretzingen und Schweinberg kam in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Im Anschluss an die Osternachtsfeier und Segnung der Brunnen wurde von der Seelsorgeeinheit zum gemütlichen Beisammensein geladen.

Bei den evangelischen Christen fand die Osternachtsfeier im alten Bahnhof statt (siehe weiterer Bericht) und bei den katholischen Christen rund um den Erftaldom.

Traditionsgemäß findet nach der Liturgie in der Ostenacht die Auferstehungsfeier statt. Die als „Nachtwache“ gestaltete Feierlichkeit begann mit der Entzündung des Osterfeuers am Missionskreuz am Seiteneingang der Pfarrkirche St. Alban. Von Pfarrer Andreas Rapp wurde das Osterfeuer gesegnet und die Osterkerze daran entzündet. Die Osterkerze ist mit einem Kreuz verziert und den Buchstaben Alpha und Omega und der jeweiligen Jahreszahl. Außerdem symbolisieren fünf Weihrauchkörner die Zahl der Wundmahle Jesus.

Seit dem 5. Jahrhundert ist die Osterkerze in Rom üblich und steht mit dem Feuer und dem Licht für den Sieg über die Finsternis. Christus ist das Licht der Welt und hat den Tod endgültig überwunden. Deshalb zieht der Pfarrer mit dem Licht der Osterkerze in die dunkle und unbeleuchtete Kirche ein und die Anwesenden entzünden an der Osterkerze ihre eigenen Kerzen.

An die „Lichtfeier“ schließt sich der Wortgottesdienst an. Mit der Tauffeier und der Eucharistiefeier endet die Osternacht. Die Osternachtsfeier wurde in diesem Jahr musikalisch umrahmt von der Gruppe „Young Musicans“ mit neuen geistlichen Liedern.

Dem Osterbrunnen auf dem Schlossplatz kam wieder eine besondere Bedeutung zu, hier machten sowohl die evangelischen als auch die katholischen Christen Station und erinnerten an die Auferstehung Christi in der Osternacht.

Pfarrer Andreas Rapp und die Ministranten sowie die Besucher der Osternachtsfeier zogen feierlich von der Kirche zum Schlossplatz, wo der Osterbunnen gesegnet wurde und bei wärmenden Schwedenfeuern und Getränken die Möglichkeit zu interessanten und geistreichen persönlichen Gesprächen bestand.

Den Abschluss bildete der Festgottesdienst am Ostermontag, der von Pfarrer Dieter Heck und Diakon Franz Greulich zelebriert wurde und vom Kirchenchor St. Alban unter der Leitung seiner Dirigentin Jutta Biller mit vierstimmigen Liedern, unter anderem dem „Halleluja“ und „Seht das Grab ist leer“ feierlich gestaltet wurde. En

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019