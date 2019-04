Ostergeschehen wird hier anschaulich gemacht

Amtssessel des Pontius Pilatus. Rot steht hier sowohl als Hoheitsfarbe als auch für die Verurteilung Jesu. Ingrid Eirich-Schaab (i.E.)

Bilder und Symbolik sagen oft mehr als viele Worte. So auch beim „Ostergarten“, einem neuen, in dieser Form erstmals in der Seelsorgeeinheit realisierten Projekt im Pfarrhaus in Höpfingen.

Höpfingen. Die Geschichte der Karwoche ist hinlänglich bekannt. Aber es ist wichtig und sinnvoll, sie ins Gedächtnis zu rufen und sich immer wieder ihre Bedeutung auch für die Menschen im 21.

...