Papierkorb ging in Flammen auf

Hardheim.In der Grundschule in Hardheim waren am Freitagnachmittag vermutlich Jugendliche unterwegs, die verbotenerweise Feuerwerkskörper abbrannten. Am unteren Ausgang der Schule wurden die Böller in die Abfallcontainer geworfen. Aufgrund dessen hat sich das Altpapier entzündet. Dies wurde nur zufällig von der Reinigungskraft der Schule entdeckt und gelöscht, wodurch glücklicherweise Schlimmeres verhindert wurde. Hierbei entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Zündler verewigten sich zusätzlich noch mit Edding-Schmierereien, mit der Aufschrift „Pyros“ an der Altpapiertonne und an der Eingangstüre der Schule. pol

