Hardheim.Der Schlossplatz und der Kirchplatz sind ab Dienstag, 5. Juni, bis Mittwoch, 13. Juni, gesperrt. Der Parkplatz in der Würzburger Straße ist am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, gesperrt.

Die Schlossstraße, Jahnstraße und Schulstraße sind ab Freitag, 8. Juni, ab 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Von der Walldürner Straße aus ist die Zufahrt in die Holzgasse sowie die Ausfahrt in die Walldürner Straße am Sonntag von 8 bis 20 Uhr gesperrt.