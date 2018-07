Partnerschaft lag ihm am Herzen

Anzeige

Zu einer ganz besonderen Feier wurde die Feuerwehr Hardheim in die französische Partnerstadt Suippes eingeladen: die Zeremonie zu Ehren von Jean Huguin.

Hardheim/Suippes. Seit mehr als 50 Jahren pflegt die Hardheimer Feuerwehr einen engen Kontakt zu ihren Kameraden in der französischen Partnerstadt Suippes. In den vergangenen Tagen war es wieder so weit, eine Abordnung aus dem Erftal machte sich auf den Weg nach Frankreich. Unter Führung des in Sachen Partnerschaft höchst engagierten James Bachmann besuchten für mehrere Tage die Floriansjünger Wolfgang Gärtner, Alexander Meier mit Ehefrau Maria, Holger Nickert, Elmar Morh, Richard Zeller mit Ehefrau Gudrun und Manuel Zierlinger die kleine Gemeinde im französischen Nordosten. Im Vordergrund stand eine Zeremonie für den verstorbenen Jean Huguin. Der frühere Bürgermeister und langjährige Feuerwehrkommandant wurde für dessen Verdienste wie den Bau eines Hauses für die Vereine gewürdigt.

Über 40 Jahre im Einsatz

Diese Ehrung und zudem die vorausgehende offizielle Übergabe des Feuerwehrkommandos für das Centre de Secours de Suippes an Sylvère Torrents standen im Mittelpunkt einer beeindruckenden Feier in Anwesenheit des Bürgermeisters von Suippes, von Kommunal- und Regionalvertretern sowie von Feuerwehren des Départements. Sie alle waren zusammen mit den Hardheimer Gästen in einer Ehrenformation für Jean Huguin angetreten. In den Reden wurde die über 40-jährige Einsatzbereitschaft von Huguin gelobt und dessen Begeisterung für die Feuerwehr.