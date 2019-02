Party in der Erftalhalle

Hardheim/Buchen.In der Erftalhalle in Hardheim findet am 30. März um 20 Uhr die erste Lions Party Time unter dem Motto „Color your night – Black & White“ statt. Die Nürnberger Live-Party-Band „Groove-T“ ist wieder mit dabei und sorgt für Tanz und Party-Stimmung.

Matthias Holtmann kommt

Als besondere Attraktionen konnten die durch den Rundfunksender SWR bekannten Michael Leupold als DJ und Matthias Holtmann mit einer Überraschungseinlage gewonnen werden. Als Special Guest treten die Hip-Hop-Weltmeister aus Buchen auf.

Der Benefiz-Erlös ist dem IPHB-Integrations-/Präventionsprojekt Hip-Hop-Breakdance Buchen gewidmet. Die Whiskey-Rum-Lounge und die Cocktailbar ergänzen das musikalische Angebot. Im Eintrittspreis ist eine kulinarische Partykreation vom „Schrecklichen Sven“ (Restaurant „Famos“) inkludiert.

Kartenvorverkauf

Der Veranstalter ist der Förderverein des Lions Clubs Madonnenland. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Karten sind erhältlich beim Seitenbacher Werksverkauf in Buchen, im Gasthaus „Der Ochsen“ in Hardheim, bei Schaborak in Höpfingen, in der Sonnenapotheke in Buchen, in der Volksbank in Walldürn und bei allen Lionsmitgliedern des Lions Clubs Madonnenland.

