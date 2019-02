Partystimmung in der Erftalhalle

Hardheim.In der Erftalhalle findet am Samstag, 30. März, um 20 Uhr die erste „Lions Party Time“ des Fördervereins der Lions Clubs Madonnenland unter dem Motto „Color your night – Black & White“ statt. Die Nürnberger Live-Party-Band „Groove-T“ ist wieder mit dabei und sorgt für Tanz- und Party-Stimmung. Neben SWR-DJ Michael Leupold sorgt Matthias Holtmann für eine Überraschungseinlage. Außerdem zeigen die Hip-Hop-Weltmeister aus Buchen ihr Können. Der Erlös der Veranstaltung ist dem Integrations- und Präventionsprojekt Hip-Hop-Breakdance Buchen gewidmet.

Im Eintrittspreis ist eine kulinarische Partykreation des Restaurants „Famos“ in der Erftalhalle inbegriffen. Karten gibt es im Seitenbacher Werksverkauf in Buchen, im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Hardheim, bei Elektro Schaborak in Höpfingen, in der Sonnenapotheke in Buchen, bei der Volksbank Franken in Walldürn und bei allen Mitgliedern des Lions Clubs Madonnenland.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019