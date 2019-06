Patientenzimmer nun sehr komfortabel

Die kirchliche Segnung der Erweiterungsbauten am Hardheimer Krankenhaus wurde im Vorfeld des Festaktes bereits am Freitag vollzogen. An der Weihezeremonie nahmen neben den beiden Seelsorgern und Bürgermeister Rohm auch Krankenhausverwalter Ludwig Schön, Pflegedienstleiterin Karina Paul, Schwester Tanja Bläse und der Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins, Fritz-Peter Schwarz, teil.