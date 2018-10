Patron der Bauern und Hirten soll auch bei Viehseuchen helfen

Hardheim.Einer der beliebtesten Volksheiligen ist der heilige Wendelin, dessen Gedenktag am 20. Oktober gefeiert wird. Er ist der Patron der Stadt St. Wendel, der Bauern, Hirten und des Viehs. Bis heute wird er bei Viehseuchen um Hilfe angerufen. Viele Kirchen, darunter die in Erfeld und Rütschdorf sind dem Heiligen geweiht.

Zahlreiche Biler entstanden im 15. und 16. Jahrhundert und zeigen die Beliebtheit Wendelins und seine große Verehrung besonders in den ländlichen Regionen. Auf Darstellungen hält er einen Rosenkranz oder eine Hirtenschippe. Dargestellt wird er mit einem Schaf, Rind oder Schwein sowie einem Hund. Seltene Abbildungen zeigen ihn als Abt oder Mönch.

In vielen Kirchen ist eine Abbildung Wendelins zu finden. Eine alte Bauernregel lautet: „Stankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schütz unser Vieh.“

Der Überlieferung nach war Wendelin ein irischer oder schottischer Königssohn der um Gott zu dienen seine Herkunft verleugnete und seiner Krone entsagte. Eine Pilgerreise nach Rom endete in Trier. Dort lebte er als Einsiedler und war als Hirte für einen Edelmann tätig. Da er mit Sorge und Fleiß seinen Hütedienst versah, bekam er bald eine Schafherde anvertraut. Diese gedieh sichtbar unter der Aufsicht Wendelins. Später kehrte er wieder als Einsiedler in die Einsamkeit zurück und baute in der Nähe des Klosters Tholey eine Klause. Nach dem Tod des Abtes des Klosters Tholey wurde Wendelin zum Nachfolger gewählt. Er hatte dieses Amt bis zu seinem Tod inne. Die Abtweihe erhielt er von dem heiligen Severin, Bischof von Trier.

Nach seinem Tod wurde Wendelin in einer Gruft bestattet. Am anderen Morgen fand man ihm neben seinem Grab. Daraufhin wurde der Leichnam auf einen Ochsenkarren gelegt und wurde ziehen gelassen. Der Wagen kam zur ehemaligen Klause Wendelins wo er dann endgültig bestattet wurde.

Bald schon wallfahrten viele Hilfesuchenden aus nah und fern zum Grab und hielten Fürbitte. Eine Kapelle wurde über dem Grab erbaut. Nach dem Ende der Pest 1320 ließ der Kurfürst Balduin von Trier zum Dank für die Hilfe Wendelins eine Kirche über dem Grab des Heiligen erbauen und es entstand die Stadt St. Wendel.

Das Kirchenpatrozinium wird mit einer Heiligen Messe am Sonntag, 21. Oktober, in Rütschdorf um 18.30 Uhr gefeiert. Der Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium in Erfeld wird ebenfalls am Sonntag um 9 Uhr in der Pfarrkirche unter Mitwirkung des Kirchenchores gefeiert. Im Anschluss wird die Pferdesegnung vorgenommen. Die Andacht zum heiligen Wendelin wird am Abend um 18 Uhr gebetet. Die Pferdesegnung wird gleich im Anschluss an den Festgottesdienst gegen 9.45 Uhr auf dem Kirchenvorplatz vorgenommen. Alle Pferdebesitzer aus der Seelsorgeeinheit und den umliegenden Gemeinden sind mit ihren Pferden willkommen.

Die Mutter-Kind Gruppe bietet nach Festgottesdienst und Pferdesegnung selbst Hergestelltes und Deko-Artikel zugunsten des Gerichtstettener Kindergartens zum Verkauf an. En

