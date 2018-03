Paul Beuchert hofft auf Nachwuchs im Vorstand

Anzeige

Darüber hinaus berichtete Beuchert von vier Treibjagden, die der Verein in der Umgebung unterstützt hat. Neben den vereinsinternen Anlässen erwähnte er weitere Veranstaltungen, die im Schützenhaus stattfinden. Besonderen Dank galt Ortsvorsteherin Christel Erbacher, die regelmäßig Bürgernachmittage und informative Vorträge organisiert.

Diese bedankte sich wiederum beim Verein, der das einzige barrierefreie Gebäude für Veranstaltungen stellt. Paul Beuchert freute an dieser Stelle, dass das Schützenhaus einen Treffpunkt für die Gemeinde darstelle und rege genutzt werde. Er dankte dem Jugendleiter Matthias Berberich, der stets Termine organisiert und damit für den Zusammenhalt sorge. Zudem stellte er eine Tischtennisplatte für die Jugend in Aussicht.

Im Anschluss legte der Schießleiter Egon Beuchert seinen Jahresbericht dar. Der Schützenverein Dornberg stellt zwei Mannschaften. Die erste besteht aus Melanie Herberich, Jannik Sauer, David Berberich und Phillip Brenneis, die zweite aus Matthias Berberich, Paul Herberich und Egon Beuchert.

Melanie Herberich feierte die größten Erfolge. 2017 errang sie den zweiten Platz in den Kreismeisterschaften und qualifizierte sich damit für die Landesmeisterschaften. Bei diesen erreichte sie den zwölften Platz und schoss ihre neue Bestleistung mit 385 Ringen. In den Kreismeisterschaften 2018 erreichte sie wiederum den dritten Platz mit 372 Ringen. Auch in den Vereinsmeisterschaften führte sie die Rangliste mit 370 Ringen an. Nach ihr folgten David Berberich mit 354 Ringen und Egon Beuchert mit 346 Ringen. Beim Königsschießen gewann David Berberich, der auch die Ehrenscheibe errang. Der erste Ritter wurde dieses Jahr Roland Weimer, der zweite Matthias Berberich.

Jugendleiter Matthias Berberich fasste die Leistungen der Schützenjugend zusammen. Obwohl Dornberger Schützenverein der kleinste im Kreis ist, kann es zwei Jugendmannschaften stellen. Das sei unglaublich und keineswegs selbstverständlich. Die erste Mannschaft besteht hierbei aus David Berberich, Phillip Brenneis und Jannik Sauer. In der zweiten schießen Tobias Seyfried, Johanna Ott und Martin Ott. . „Die Jugend erfüllt den Verein mit Leben“, betonte Berberich.

Zahlreiche Investitionen

Im Folgenden ging er auf die Investitionen ein, die im vergangenen Jahr getätigt wurde. Mehrere neue Gewehre sowie Schießkleidung bereichern den Inventar des Vereins. Dieses Angebot werde von den meisten rege genutzt, jedoch gebe es auch Schützen, die trotz neuer Kleidung nur noch selten zum Schießen erscheinen. Dies müsse sich ändern, damit sich die Investitionen auch wirklich lohnen, so Berberich. Abschließend bedankte sich der Jugendleiter bei Roland Weimer, David Berberich und Jannik Sauer für die Unterstützung.

Im Anschluss folgte der Bericht des Kassiers Elmar Berberich. Trotz Förderung des Vereins sei die neue Ausstattung eine größere Investition gewesen. Dennoch habe man ein gut besuchtes Fest gehabt und könne im Allgemeinen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Auch der Kassenprüfer Herbert Goldschmitt hatte keine Beanstandungen.

Dann war die Wahl des Vorstands an der Reihe. Vorsitzender Paul Beuchert übt dieses Amt seit 24 Jahren aus. Eigentlich wolle er es abgeben, aber mangels Kandidaten werde er es weitere drei Jahre ausüben, so Beuchert.

Einstimmig wiedergewählt wurden schließlich Paul Beuchert als Vorsitzender, Roland Weimer als dessen Stellvertreter, Elmar Berberich als Kassier, Egon Beuchert als Schießleiter, Matthias Berberich als Jugendleiter. Auch die Kassenprüfer und Beisitzer werden drei weitere Jahre dabei sein.

Bei den Beisitzern gibt es jedoch eine Neuerung. Um die Jugend in den Vorstand einzuführen, wurden Jannik Sauer und David Berberich als neue Beisitzer gewählt. Abschließend machte der Vorsitzende deutlich, dass er bei der nächsten Wahl in drei Jahren auf Nachwuchs im Vorstand hofft.

Dann wurden Markus Englert für 25-jährige und Bernhard Schlögel für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Beide hatten sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt.

Gegen Ende der Sitzung wurden die Ehrennadeln des Königsschießens übergeben. Dabei gewann Jannik Sauer bei der Jugend mit 356 Ringen und Melanie Herberich bei den Senioren mit 370 Ringen.

Letztlich bedankte sich Paul Beuchert bei dem Wirtschaftspersonal. Da Egon Schlegel die Aufgabe nicht mehr länger ausüben wolle, müsse man besonders auf gegenseitige Unterstützung achten. Zudem dankte er den Frauen, dem Vorstand und allen, die den Schützenverein im vergangenen Jahr unterstützt haben.

Zuletzt wies er noch auf kommende Veranstaltungen des Vereins hin, unter anderem auf das Sonnwendfeuer am 22. Juni.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018