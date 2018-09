Pfarrfest der Seelsorgeeinheit

Hardheim.Das 300-jährige Bestehen der Josefskapelle feiert die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen am Sonntag, 23. September. Dazu ist folgendes Programm vorgesehen:

10.30 Uhr Open-Air-Gottesdienst an der Josefskapelle mit musikalischer Gestaltung durch die Musikkapelle Bretzingen und dem Singkreis „Rückenwind“. Parallel ist Kinderkirche. Parkplätze und einen Fahrdienst gibt es auf dem Parkplatz der Firma Eirich. Der Fußweg zur Kapelle führt entlang der Kreuzwegstationen.

Ab 11.30 Uhr Festbetrieb an der Steinemühle, ab 12 Uhr Mittagessen, von 13 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen, am Nachmittag Spielstraße für Kinder durch die Ministranten. Die Bewirtung in der Hardheimer Steinemühle findet auch bei schlechtem Wetter statt.

