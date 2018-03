Planung für Feuerwehrgerätehaus angehen

Anzeige

Mit Blick auf die Ausrüstung sprach Schwinn von guten Fortschritten. Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans wurde ein Gerätewagen Transport in Auftrag gegeben, der Anfang April geliefert werden soll. Im Bemühen um ein einheitliches Erscheinungsbild wurden weiße Diensthemden für alle Mitglieder aus eigenen Mitteln finanziert. Schwinn verdeutlichte die Notwendigkeit von kurzfristigen Sanierungen am Dach der mittleren Fahrzeughalle, weil dieser Bereich derzeit nicht genutzt werden könne.

Die Umstellungen der Fahrzeuge, Anhänger und Spinde dürfe allerdings nur eine Übergangslösung sein, so Hermann Schwinn. Mittelfristig müsse eine Verlagerung des Gerätehauses an einen bestmöglichen Standort folgen. Er forderte alle Verantwortungsträger und Gemeinderäte auf, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und vor Entscheidungen im Löschwesen die Feuerwehr einzubeziehen.

Beim Blick auf die Statistik sprach Schwinn von 30 Einsätzen, darunter sechs Brandeinsätze und 14 technischen Hilfeleistungen. Dank galt den Mitgliedern für die als gut bezeichnete Beteiligung an den Dienstabenden. Weiterer Dank galt allen, die ihn besonders unterstützt hatten wie sein Stellvertreter Michael Grimm, Bürgermeister Volker Rohm sowie Lothar Beger, Bernd Schretzmann und Robin Steinbach von der Gemeindeverwaltung, Feuerwehrkommandant Martin Kaiser sowie dem Polizeiposten, DRK und DLRG. Danach folgte der Hinweis auf die Notwendigkeit der Werbung neuer aktiver Feuerwehrleute.

Wie Schriftführer Daniel Kaufmann aufzeigte, traf sich der Feuerwehrausschuss zu vier Sitzungen. 19 Übungsabende mit dem Schwerpunkt Technische Hilfe wurden abgehalten. Ferner gab es Einsätze bei kirchlichen Ereignissen, eine Maiwanderung, einen Familientag und einen Kameradschaftsabend und das erfolgreiche Feuerwehrfest.

Nachwuchswerbung ist schwierig

Jugendleiter Manuel Eiler blickte auf die Jugendgruppe mit zwölf Teilnehmern, darunter zwei Neuzugänge. Die Werbung um und das Halten von Nachwuchs seien jedoch schwierig. Dass die Jugendwehren Schweinberg und Hardheim 19 gemeinsame Übungen abhielten, war dem Jugendleiter ein Lob wert.

Peter Schenkel verdeutlichte die vielseitigen Aktivitäten der großen Altersmannschaft. Diese traf sich zu verschiedenen Tätigkeiten und geselligen Anlässen. Die Teilnahme an Prozessionen, Kameradschaftsabenden, Ausflügen und anderem bezeichnete er als gut. Er stellte aber auch heraus, dass man die Aktiven beim Feuerwehrfest unterstützt habe und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei der Feuerwehrführung, bei Hans Bischof und Alexander Bednarek für die Unterstützung sowie bei den Altersmitgliedern für ihre rege Beteiligung.

Dem Kassenbericht vor Markus Ballweg schloss Matthias Schweitzer auch im Namen von Tobias Zeller den Kassenprüfbericht an. Es gab keine Beanstandungen.

Bürgermeister Volker Rohm betonte die Bedeutung des ehreamtlichen Diensts der Feuerwehr. Die vielfältigen Einsätze gaben ihm Anlass, seinen Dank abzustatten. Der Feuerwehrbedarfsplan stelle eine Herausforderung für die Gemeinde dar, so Rohm. Daher könnten bei der Vielzahl von Abteilungen der Gemeinde nicht alle gleich und sofort bedient werden. Nach den neuen Einsatzjacken würden aber dennoch in den nächsten Wochen Fahrzeuge und Schlauchwagen für die Abteilungen Schweinberg und Hardheim ausgeliefert. Die Ausschreibung weiterer Fahrzeuge sei in Vorbereitung.

Neues Domizil kommt

Die Planung für ein neues Feuerwehrgerätehauses solle mit „Sieben-Meilen-Stiefeln“ angegangen und in den nächsten Jahren umgesetzt werden, obwohl für den Übergang noch einmal Mittel für den Erhalt des vorhandenen Gerätehauses in die Hand genommen werden müssten. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Fischer zollte nach den Ehrungen (siehe nebenstehenden Bericht) der starken Altersabteilung und der Jugendwehr Anerkennung und empfahl den Feuerwehrmitgliedern, bei allen Einsätzen auch an den Selbstschutz zu denken.

Martin Kaiser lobte als Kommandant der Gesamtfeuerwehr Hardheim das Engagement der Abteilung und setzte sich mit Einzelheiten des Feuerwehrbedarfsplans, mit Stand und Fortschreibung in Sachen Leistungsfähigkeit sowie mit Einsätzen und Alarmierung auseinander. Sein Dank galt den für die Feuerwehr Verantwortlichen bei der Gemeinde.

Klaus Farrenkopf vom DRK freute sich über die Verbundenheit der Hardheimer Hilfsorganisationen und betonte die Einsatzbereitschaft der DRK-Helfer vor Ort. Lob und Glückwünsche kamen auch vom DLRG-Vorsitzenden Daniel Emmenecker, der sich über die unbürokratische Zusammenarbeit freute. Schließlich verlas der Kommandant ein Grußwort aus dem Hardheimer Polizeiposten und informierte über eine Einladung zu einem Besuch in Suippes vom 15. bis 17. Juni. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018