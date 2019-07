„Poseidon“ bleibt vorübergehend geschlossen

Hardheim.Mit Überraschung muss man in Hardheim seit einigen Tagen zur Kenntnis nehmen, dass das beliebte griechische „Restaurant Poseidon“ geschlossen ist. So müssen sich am Besuch interessierte Gäste vertröstet sehen mit dem Hinweis auf eine denkbare Wiedereröffnung durch einen anderen Betreiber des Lokals („Wir hoffen, Sie bald wieder unter neuer Führung begrüßen zu dürfen“). Von Eigentümerseite war es erfreulich zu hören, dass bereits von verschiedener Seite Interesse an der Übernahme und Weiterführung des „Restaurant Poseidon“ bekundet wurde. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Immerhin aber deuten sich so positive Perspektiven ab, denn eine Wiedereröffnung des Lokals mit griechischen Spezialitäten ist im Hinblick auf die derzeitige Situation in der Gastronomielandschaft der Erftalgemeinde sicherlich ein von verschiedenen Seiten erhoffter Wunsch. Bild: Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019