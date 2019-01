„Pro-Wing-Tsun-Aktiv“ eingeführt

Hardheim/Pülfringen.„Kampfkunst und Gesundheitssport mit Köpfchen“ ist das Motto des Vereins für Kampfkunst und Gesundheitssport VKG Erftal/Pro-Wing-Tsun-Aktiv, der sich am Freitag zur Mitgliederversammlung im Gasthof „Raldy“ in Pülfringen traf. Neben den Tätigkeitsberichten standen auch Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Kerstin Hämmerle unterlegte Schriftführer Peter Böhrer seinen Jahresrückblick mit diversen Kurzfilmen über Lehrgänge und Wanderausflüge, ehe er auf die Mitgliederstruktur zu sprechen kam. Aktuell besteht der Verein aus 47 schwerpunktmäßig aus Hardheim und umliegenden Ortschaften bis nach Eiersheim stammenden Mitgliedern – davon 39 Erwachsene, wobei sich die Geschlechter die Waage halten: 23 Frauen stehen 24 Männer gegenüber.

Schließlich erinnerte Böhrer an die Höhepunkte der Jahre 2017 und 2018. Dazu gehörten ein Anfängerkurs, verschiedene Lehrgänge in Würzburg mit Dai Sifu Peter Laewen und Martin Dragos, der traditionelle Bergausflug ins Salzburger Land und die Einführung des Zusatzprogramms Pro-Wing-Tsun-Aktiv. In Hardheim fand zudem ein Lehrgang mit dem DRK-Ortsverein statt. „Das war sehr interessant für alle, brachte aber leider keine Neumitglieder“, bemerkte Peter Böhrer und leitete über zum Kassenbericht von Schatzmeisterin Sabrina Leinberger-Kuch.

Nichts zu beanstanden hatte danach Kassenprüfer Sven Schmid, der für die einwandfreie Kassenführung dankte und die einstimmig durchgeführte Entlastung des Vorstandes beantragte.

Bei den Wahlen wurden die meisten Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt: Als Vorsitzende wirkt weiterhin Kerstin Hämmerle, die von der zweiten Vorsitzenden Beatrix Hotz und der dritten Vorsitzenden Barbara Stolzenberger unterstützt wird. Auch Schatzmeisterin Sabrina Leinberger-Kuch und Schriftführer Peter Böhrer sowie Kassenprüfer Sven Schmid wurden wieder gewählt. Als Jugendsprecher fungiert Finn Schmid.

Kerstin Hämmerle kam auf die äußerst selten eintretenden Verleihungen/Ernennungen entsprechender Graduierungen beim VKG-Erftal/Pro-Wing-Tsun-Aktiv zu sprechen: Kerstin Hämmerle und Peter Böhrer erhielten weitere Techniker-/Lehrergradurkunden.

Damit würdigten die Fachschule für Wing Tsun Würzburg (Dai Sifu Peter Laewen) und der VKG-Erftal/Pro-Wing-Tsun-Aktiv (Sifu Haiko Hämmerle) das unermüdliche Engagement in der Vereinsarbeit als kompetente Wing-Tsun-Vereinstrainer und Übungsleiter seit Jahrzehnten. ad

