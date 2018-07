Projekt „Sentosa“ wurde letztlich nicht realisiert

Anzeige

Bereits im Jahr 2008 wollte die Firma Manfred Böhrer GmbH zwischen Holzgasse und Steinernem Turm eine dreistöckige, terrassenförmig aufgebaute Wohnanlage mit einem Mehrfamilienwohn- und Geschäftshaus sowie einer Tiefgarage mit 18 Stellplätzen erreichten. Sogar der wohlklingende Name stand schon fest: „Sentosa“ (zu Deutsch „Ruhe“).

In der ersten Jahreshälfte 2007 befasste sich der Hardheimer Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Thema. Der Technische Ausschuss befürwortete am 11, Juni 2007 grundsätzlich eine entsprechende Bauvoranfrage. Es sollte noch geklärt werden, ob sich das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfügt. Zum Steinernen Turm wäre ein Abstand von 8,50 Meter verblieben. Der damalige Bürgermeister Heribert Fouquet wies seinerzeit auf den grundsätzlichen Beschluss des Gemeinderates hin, dass die Freifläche in der Holzgasse, die durch den Abriss der Anwesen Fieger, Mechler und Dressler entstanden ist, wieder bebaut werden soll.

Mehrere Projekte unterschiedlicher Investoren waren bereits Anfang des 20. Jahrhunderts angedacht, aber nicht zustande gekommen, wie beispielsweise der Bau von Seniorenwohnungen durch einen österreichischen Investor.